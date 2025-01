Zeudi e Helena al centro dell’attenzione al Grande Fratello dopo la scoperta su Javier

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Helena ha finalmente scoperto l’avvicinamento tra Javier e Zeudi, portando alla luce nuove dinamiche tra i concorrenti. La tensione è palpabile quando Helena è chiamata in salone da Alfonso Signorini prima di scoprire di essere stata ripescata nel gioco. Durante il suo intervento, ha visto un video della notte in cui Javier e Zeudi si avvicinano, iniziando a commentare insieme ai diretti interessati.





“È partito tutto come uno scherzo, volevamo alleggerire la situazione. Abbiamo iniziato a parlare e non c’è stato un controllo. In questo momento siamo un po’ in imbarazzo”, ha spiegato Javier. Dopo aver visto la clip, è stata la volta di Helena, che ha cercato di mantenere un atteggiamento calmo, ma le sue parole hanno rivelato tutta la sua confusione. “Siete in imbarazzo per la clip? Non lo so, cosa vuol dire tutto questo? Vi state avvicinando? Sono molto confusa perché non me lo aspettavo proprio di vedere questo”, ha ammesso visibilmente sorpresa.

Mentre Beatrice Luzzi parlava di “chimica vera” tra Javier e Zeudi, quest’ultima ha cercato di minimizzare, parlando semplicemente di un abbraccio. Ma le dinamiche tra i due non si fermano qui. Dopo il ripescaggio, quando Helena è tornata nella Casa, ha chiaramente fatto capire le sue intenzioni riguardo a chi vuole al suo fianco, tra Zeudi e Javier.

In un momento di conversazione con Zeudi e Jessica Morlacchi, Helena ha commentato il viso della ragazza, scherzando su un brufoletto, ma poi ha afferrato Zeudi per darle due baci. “È solo un bacio, non si può?” ha detto con un sorriso, e subito dopo ha aggiunto: “Ok, ahi, mi mancavi Zeudiiii!” La reazione di Jessica non è tardata, “Guardala, non ce sta a capì un ca..o”, ma Helena ha risposto prontamente: “No, è strana lei, è strana”. Poco dopo, le due si sono abbracciate, e Zeudi ha confessato con un “mi sei mancata tanto”, a cui Helena ha risposto con un “ci divertiamo, ok?”.

A sorpresa, subito dopo la puntata, Zeudi si è avvicinata a Helena e le ha fatto una sorta di dichiarazione importante: “Quello che ho costruito con lui, Javier, non ha niente in confronto a quello che ho costruito con te, il mio cuore mi porta da te, non da lui. Lui mi piace tanto come persona, fuori ho detto che era il mio prototipo estetico, ma se dovessi scegliere sceglierei te. Mi hanno chiesto di scegliere e il mio cuore mi porta da te.” Una dichiarazione che lascia intendere che Zeudi ha preso una decisione importante nel gioco.

Cosa accadrà tra le due? La scelta di Zeudi sembra essere ormai chiara, ma il confronto con Javier potrebbe riservare nuove sorprese nelle prossime puntate del Grande Fratello.