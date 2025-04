Zuppi sulla morte di Papa Francesco: “Si è donato fino alla fine. Le campane suonino a lutto in ogni chiesa”

In un momento di profondo dolore, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha commentato la notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta poco dopo le 7:30 di oggi, lunedì 21 aprile. Solo un giorno prima, il pontefice si era presentato nella basilica di San Pietro per celebrare la Pasqua, un evento che ha reso la notizia della sua scomparsa ancora più inaspettata. Zuppi ha dichiarato: “È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa”. Ha poi espresso la sua fiducia nell’abbraccio del Signore per il defunto pontefice, citando le sue parole: “Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso del Padre”. Il cardinale ha invitato tutte le chiese in Italia a suonare le campane in segno di lutto e a promuovere momenti di preghiera, sia personali che comunitari, in unione con la Chiesa universale.





Papa Francesco, eletto il 13 marzo 2013 e 266esimo papa della Chiesa Cattolica, aveva recentemente affrontato gravi problemi di salute. Era stato ricoverato per oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Dopo la dimissione, si era trasferito a Casa Santa Marta per la convalescenza. La sua ultima apparizione pubblica, avvenuta ieri, ha sorpreso molti, rendendo la notizia della sua morte ancora più straziante.

La notizia è stata annunciata dal cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. In un messaggio toccante, ha dichiarato: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”. Farrell ha ricordato come la vita di Papa Francesco fosse stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa, sottolineando l’insegnamento del pontefice sui valori del Vangelo, vissuti con coraggio e amore universale, in particolare verso i più poveri e emarginati. Ha concluso raccomandando l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio.

Le reazioni alla morte di Papa Francesco sono state immediate e diffuse. Molti leader religiosi e politici hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando l’importanza del pontefice nel promuovere valori di pace, giustizia e solidarietà. Il suo pontificato è stato caratterizzato da una forte attenzione ai temi sociali e dalla volontà di avvicinare la Chiesa alle persone più vulnerabili.

La figura di Papa Francesco ha incarnato un nuovo approccio alla leadership ecclesiastica, ponendo un accento particolare sulla misericordia e sull’accoglienza. Durante il suo pontificato, ha affrontato questioni delicate come la crisi dei migranti, la giustizia sociale e il cambiamento climatico, esortando i fedeli a prendersi cura del creato e a mostrare compassione verso i bisognosi.

La sua morte segna la fine di un’era, lasciando un vuoto immenso nella Chiesa e tra i suoi seguaci. Papa Francesco è stato un pontefice che ha cercato di portare la Chiesa verso una maggiore apertura e inclusività, sfidando le convenzioni tradizionali e invitando a una riflessione profonda sui valori fondamentali del cristianesimo.

I tributi continuano ad arrivare da ogni parte del mondo, con molti che si uniscono in preghiera e commemorazione. La sua eredità, fatta di insegnamenti e gesti di amore, continuerà a vivere nei cuori di coloro che hanno trovato ispirazione nella sua vita e nel suo operato.

Con la morte di Papa Francesco, il mondo perde non solo un leader religioso, ma un simbolo di speranza e umanità in un’epoca segnata da divisioni e conflitti. La sua vita e il suo messaggio rimarranno un faro di luce per le generazioni future, invitando tutti a perseguire la pace, la giustizia e la solidarietà in ogni aspetto della vita.