Accusa un malore durante il concerto dei Pooh: morto l’imprenditore milanese Roberto “Leon” Leonetti





All’età di 71 anni, Roberto Leonetti, noto imprenditore di Milano, è venuto a mancare in seguito a un malore che lo ha colpito durante un concerto dei Pooh, tenutosi all’Arena di Verona la sera di sabato 16 maggio. Nonostante i tentativi di rianimazione con un massaggio cardiaco protratto per diversi minuti, il suo cuore ha smesso di battere senza riprendersi.





Leonetti, fondatore del marchio di abbigliamento ‘Roberto Leon’, ha guidato la sua attività da un negozio situato nel prestigioso corso XXII Marzo di Milano. La sua morte ha lasciato un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nel mondo della moda e dell’imprenditoria. La sua moglie, Angela Gentile, insieme ai figli Riccardo e Alessandro, si occuperà della gestione dell’azienda, avendo già collaborato con lui negli ultimi anni.

Originario della Puglia, Leonetti è riuscito a far crescere l’attività di famiglia durante il periodo del boom economico milanese. Partendo da una piccola bottega situata in piazza Imperatore Tito nel quartiere Cailvarate, ha saputo espandere la sua attività fino a diventare un nome affermato nel settore della moda. Oltre al negozio principale di corso XXII Marzo, il marchio ‘Roberto Leon’ vanta oggi altre cinque sedi nella città di Milano.

Nei primi anni Duemila, Leonetti aveva ampliato i suoi orizzonti professionali, decidendo di entrare nel mercato immobiliare. Fondò una società specializzata in investimenti e gestione degli immobili, segnando così un ulteriore passo nella sua carriera imprenditoriale.

La serata fatale si è svolta mentre assisteva al concerto dei Pooh, uno dei gruppi musicali più amati in Italia. Durante l’evento, ha accusato un malore che si è rivelato fatale. I soccorsi sono stati immediati, ma nonostante gli sforzi per rianimarlo, il suo cuore ha smesso definitivamente di battere. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra amici, familiari e colleghi del settore.

I funerali di Roberto Leonetti si svolgeranno giovedì 21 maggio alle ore 11 presso la parrocchia San Pio V e Santa Maria di Calvairate, il quartiere che ha visto nascere il suo primo negozio. Questo luogo rappresenta non solo l’inizio della sua carriera, ma anche un simbolo della sua vita e del suo impegno nel mondo degli affari.

La scomparsa di Leonetti segna la fine di un’epoca per molti che hanno avuto modo di conoscere il suo lavoro e la sua dedizione. Il marchio ‘Roberto Leon’, che ha saputo conquistare il cuore di molti consumatori, continuerà a vivere attraverso l’impegno della sua famiglia. La sua eredità imprenditoriale rimarrà un esempio per le generazioni future che aspirano a seguire le sue orme nel mondo del business e della moda.

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