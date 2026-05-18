Una giovane madre, Erica Carroccia, muore dopo un parto naturale di gemelli. La Procura di Roma indaga sulle circostanze della sua morte.





Erica Carroccia ha raggiunto la sala parto in modo autonomo, senza necessità di supporto da parte di una barella o di una carrozzina. Dopo aver salutato i familiari all’ospedale Gemelli Isola Tiberina di Roma, ha camminato lungo un lungo corridoio per dare alla luce i suoi due gemelli. La sera del 12 maggio 2026, a distanza di poche ore dall’arrivo dei piccoli, il cuore di Erica, 31 anni, originaria di Sonnino, ha smesso di battere, probabilmente a causa di una grave emorragia interna.





Le indagini avviate dalla Procura di Roma dopo la morte di Erica Carroccia, avvenuta il 13 maggio 2026, si concentrano su alcuni scatti fotografici che potrebbero rivelarsi cruciali. Il primo scatto mostra Erica di spalle, in piedi e diretta verso la sala parto, contraddicendo l’ipotesi che fosse arrivata in ospedale in condizioni critiche o con il rischio di aborto, che avrebbero giustificato un parto d’urgenza. Nella seconda immagine, Erica e suo marito Giordano appaiono sorridenti subito dopo la nascita dei loro due bambini, un maschio e una femmina. In quel momento, Erica è visibilmente felice e inizia a contattare amici e parenti per annunciare il lieto evento. Tuttavia, poche ore dopo, la sua vita si spegnerà in circostanze che rimangono da chiarire.

La morte di Erica ha lasciato i familiari, in particolare suo marito Giordano, con numerosi interrogativi. La domanda più pressante è: “Perché Erica ha scelto un parto naturale?” Non è chiaro quando e con quale motivazione sia stata presa la decisione di non procedere con un parto cesareo, che è generalmente raccomandato in caso di gravidanza gemellare.

L’avvocato Alfredo Frateschi, che rappresenta i familiari della vittima, ha dichiarato: “I miei assistiti vogliono conoscere la verità, sapere cosa è accaduto in quelle ore e soprattutto per quale ragione e chi ha deciso di non sottoporre più Erica a un parto cesareo, ovvero la scelta più consigliata quando i bambini sono due.”

Attualmente, tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati: un medico e un’ostetrica dell’ospedale dove ha partorito Erica, oltre al suo ginecologo. Oggi il pubblico ministero Nadia Plastina, responsabile dell’inchiesta, riceverà la cartella clinica contenente tutte le analisi e i controlli effettuati su Erica durante gli otto mesi di gravidanza. La cartella sarà consegnata dal legale della famiglia Carroccia, il quale non esclude la possibilità di fornire ulteriori elementi utili a ricostruire le ore successive al parto.

Nel frattempo, il pubblico ministero ha autorizzato i familiari di Erica Carroccia a procedere con l’organizzazione del funerale. Le esequie si svolgeranno dopodomani, mercoledì 20 maggio, a Sonnino, la città natale della donna.

Il caso di Erica Carroccia ha suscitato un ampio interesse mediatico e pubblico, mettendo in evidenza le questioni legate alla sicurezza durante il parto e alle decisioni cliniche che possono avere conseguenze fatali. Le indagini proseguiranno per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte della giovane madre e per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro. La comunità attende con ansia risposte e giustizia per una vita spezzata troppo presto.

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