Alle 5 del mattino il mio ex mi ha detto con calma che nostra figlia era sparita. Pochi secondi dopo un sussurro dal telefono di una sconosciuta ha rivelato il segreto nascosto dentro casa sua — e quello che la polizia ha trovato dietro il garage ha cambiato tutto per sempre.

Francesca Ricci aveva quarantotto anni, capelli corti, una stretta di mano ferma e la reputazione di essere l’avvocata che i padri nelle cause di affidamento non volevano trovare dall’altra parte del tavolo. Quando le avevo raccontato dei miei timori nei mesi precedenti — la bambina sempre più silenziosa dopo i fine settimana da Marco, i lividi spiegati come cadute, le dichiarazioni vaghe di Chiara che si interrompevano ogni volta che le chiedevo di dirmi di più — mi aveva ascoltata con attenzione e aveva detto che avevo bisogno di prove. Non impressioni, non paure. Prove. Adesso le prove erano documentate su tre cartelle cliniche, tre dichiarazioni testimoniali, e le immagini di una telecamera che mostravano una bambina di sei anni scappare scalza nel buio delle quattro e quarantadue di mattina.



