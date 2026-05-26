“Non piangetemi come figli se avete smesso di vedermi come vostra madre.” Queste furono le ultime parole della signora Elaine prima di morire vestita a festa, ad aspettare figli che non arrivarono mai. Poi l’avvocato aprì il testamento — e quello che trovarono li distrusse davanti a tutti.

La domenica che avremmo chiamato l’anniversario — un anno esatto dalla notte in cui Elaine aveva aspettato con il rossetto e il vestito blu — portai dei fiori freschi nella stanza 11. Era occupata da un’altra persona adesso, un uomo di ottantun anni che si chiamava Arthur e che aveva una figlia che veniva ogni martedì senza meno. Bussai, chiesi il permesso, entrai. Arthur mi guardò i fiori e disse che erano belli. Gli dissi che erano per qualcuno che aveva vissuto in quella stanza prima di lui. Mi disse che lo capiva.