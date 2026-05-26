Sono andata a visitare il neonato di mia sorella e fuori dalla porta ho sentito mio marito dirle: “Sofia paga tutto, non sa niente.” Poi mia sorella ha riso. Sono tornata alla macchina e ho cominciato a preparare un regalo che non dimenticheranno mai.

Rebecca aveva una teoria sulla tempistica che mi aveva spiegato la prima volta che ci eravamo sedute insieme: le persone che hanno costruito una menzogna su un periodo lungo si sentono più al sicuro quanto più il tempo passa, perché ogni giorno che va liscio è una conferma che il sistema regge. Questo le rende meno attente, più sicure di sé, più esposte. Edward era arrivato a quel punto — lo vedevo in piccoli segnali che prima non avevo saputo leggere e adesso erano chiari come neon: il modo in cui controllava il telefono meno di nascosto, il modo in cui aveva cominciato a parlare di “cambiamenti futuri” con quella vaguezza da chi ha già deciso qualcosa ma non ha ancora trovato il momento per dirlo.



