Mio figlio mi ha servito cibo per cani davanti a venti ospiti alla mia festa di settant’anni. Quella notte sono salito al piano di sopra, ho aperto il laptop, e ho cancellato tutto. Poi ho trovato il segreto che stava nascondendo da mesi.

Nei giorni successivi le cose si mossero nel modo in cui si muovono quando la realtà ha smesso di aspettare. Kevin chiamò tre volte il primo giorno — una volta da solo, due volte con Pamela in sottofondo. Risposi alla seconda chiamata e dissi che le mie condizioni erano quelle che avevo detto la sera prima, che non erano negoziabili, e che qualsiasi conversazione ulteriore doveva passare attraverso il mio avvocato. Poi riattaccai. L’avvocato si chiamava Robert Yun, aveva la mia stessa età, e quando gli avevo portato la cartella tre settimane prima aveva detto: “Albert, hai fatto un lavoro migliore di metà dei miei investigatori privati.” Non lo avevo preso come un complimento. Lo avevo preso come conferma che quarant’anni di contabilità servono a qualcosa.