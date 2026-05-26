La mia famiglia mi chiamava brutta e mi aveva cancellata dalla loro vita dopo il diploma. Undici anni dopo sono entrata al matrimonio di mia sorella e lo sposo ha fatto una domanda che ha gelato tutta la sala.

— Quello che mi avete fatto non è stato uno scherzo. Non era normale tenerezza familiare. Era qualcosa che ha avuto effetti reali su una bambina e poi su una ragazza e poi su una donna adulta. Ho passato anni a lavorare su me stessa per arrivare a un posto in cui quello non mi definisse. Ci sono riuscita. Ma non si cancella perché adesso decide che è il momento di parlarsi.