



Annamaria Ventrella ripercorre il procedimento del lavoratore senegalese e distingue gli assegni previsti dalle vecchie norme dall’assegno unico universale.





La pronuncia del tribunale di Prato sui sostegni destinati ai figli che vivono in Senegal è stata presentata dall’avvocata Annamaria Ventrella come applicazione di un quadro già delineato. A Mattino 5, la professionista che ha seguito il lavoratore senegalese ha precisato che il giudice non avrebbe formulato una nuova interpretazione per riconoscere il beneficio. Il nodo, ha spiegato, concerne la disciplina degli assegni familiari e l’obbligo di risiedere in Italia, contestato rispetto ai nove figli rimasti all’estero. La ricostruzione della vicenda è stata diffusa il 19 novembre 2026.

Lavorando in una tintoria della provincia di Prato, il padre ha undici figli in tutto. Due risiedono in Italia, mentre gli altri nove, nati da rapporti con altre donne, si trovano in Senegal. Gli assegni per i due figli italiani gli erano già stati riconosciuti: con la nuova pratica all’Inps chiedeva prestazioni soltanto per quelli rimasti in Senegal. L’istituto ha respinto l’istanza, richiamando la mancanza di uno stato di famiglia completo e il fatto che i bambini vivessero fuori dall’Italia. Come ha precisato Ventrella, i certificati di nascita allegati servivano a documentare la maternità e la paternità.

La legge del 1988, ha spiegato Ventrella, regolava gli assegni familiari e conteneva una restrizione applicabile ai parenti che vivevano fuori dall’Italia, quando il lavoratore straniero proveniva da uno Stato senza accordi specifici con il nostro Paese. L’avvocata giudica discriminatoria quella disposizione. La vicenda è stata sottoposta a più autorità giudiziarie: la Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di esaminare la conformità della disciplina italiana al diritto europeo; poi la questione è approdata alla Corte costituzionale. Come riferito dalla legale, la Consulta ha ritenuto che la prestazione non potesse essere subordinata alla residenza in Italia.

A giudizio di Ventrella, il tribunale di Prato ha seguito principi già riconosciuti, senza creare una nuova possibilità. La legale ha raccontato anche che il lavoratore era venuto a conoscenza della facoltà di fare domanda tramite altri migranti. La ricostruzione lascia aperta la possibilità che persone in situazioni comparabili abbiano presentato istanze e riferisce che altri avrebbero già ricevuto il beneficio. Non indica però quanti siano, né offre atti o informazioni sui singoli procedimenti. Mancano quindi elementi per calcolare i destinatari, le domande accolte o l’eventuale corrispondenza tra quei casi e quello deciso a Prato.

Per Ventrella, la presenza di madri diverse non basta a rendere irregolare la richiesta. La prestazione, nella sua lettura, dipende dal legame di filiazione, che non viene meno se i genitori hanno avuto più relazioni. L’avvocata ha ricordato che anche un italiano può avere figli da unioni differenti e ha sostenuto che l’uomo fosse giunto in Italia per provvedere ai bambini rimasti in Senegal. Si tratta delle argomentazioni della legale, non di ulteriori conclusioni attribuite alla sentenza. Nessuno, nel materiale, contesta che gli undici siano suoi figli; viene invece posta una questione politica sui benefici destinati a familiari stabilmente residenti all’estero.

La distinzione sulle regole attuali. Il contenzioso riguarda gli assegni per il nucleo familiare previsti dalla disciplina precedente, non l’assegno unico universale, che ha regole differenti. La decisione descritta, quindi, non equivale a un riconoscimento automatico per ogni domanda presentata oggi: occorre considerare la normativa applicabile e le condizioni del singolo caso. Il materiale disponibile non riporta l’importo riconosciuto, la data della sentenza, il numero identificativo del procedimento né il testo integrale della pronuncia. Per questi elementi non è possibile aggiungere dettagli. La vicenda documentata resta quella del lavoratore di Prato e dei nove figli in Senegal per i quali l’Inps aveva inizialmente negato la prestazione.



