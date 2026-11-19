Gli atti ricostruiscono i contatti con Guido Castelli e una consegna di denaro attribuita dalla Finanza. Acquaroli e Castelli non sono indagati.





Gli atti ricostruiscono i contatti con Guido Castelli e una consegna di denaro attribuita dalla Finanza. Acquaroli e Castelli non sono indagati.





Le carte dell’indagine anconetana descrivono una nomina di Fabio Pistarelli, capo di gabinetto di Francesco Acquaroli, presso l’ufficio del commissario per la ricostruzione. Il senatore Guido Castelli, titolare dell’incarico, non compare tra gli indagati. La registrazione del 29 gennaio 2026 viene interpretata dalla Guardia di Finanza come passaggio di denaro e gli atti riferiscono che Pistarelli lo riceve. L’assunzione sarebbe stata preceduta da colloqui e da un ripensamento attribuito a Castelli. Parallelamente, un imprenditore avrebbe discusso con lui una soluzione alternativa economica. Nessun accordo con la struttura commissariale risulta firmato.

Il 5 dicembre 2025, in un colloquio registrato, Pistarelli riferisce alla moglie Deborah Nalli di aver parlato con Castelli. L’ex responsabile dell’ufficio di Acquaroli, dimessosi da poco, dice che potrebbe iniziare a gennaio e percepire lo STIPENDIO precedente. Racconta inoltre che il commissario gli avrebbe suggerito come agire con più autonomia. Dovrà poi aggiornare Acquaroli sul confronto, aggiunge. Gli atti collocano al 1° dicembre la proposta del presidente delle Marche: una collaborazione presso l’organismo commissariale. Questi riferimenti ricostruiscono quanto emerso dalle conversazioni, senza attestare che l’incarico sia stato formalizzato o che l’attività lavorativa sia effettivamente cominciata.

La prospettiva cambia nelle settimane successive. Il 16 gennaio 2026 Pistarelli riferisce all’imprenditore Antonio Ezechielli che Castelli avrebbe sollevato il tema dell’ex convento delle Monachette, a Macerata, acquistato dall’Erdis per realizzare uno studentato. Secondo il racconto di Pistarelli, il commissario temeva che l’assunzione potesse essere letta come un legame compromettente, dopo la circolazione di voci sulla vicenda. Gli atti non riportano intercettazioni dirette tra Pistarelli e Castelli: le conversazioni di quest’ultimo sono tutelate dalla Costituzione. Le parole attribuite al senatore sono dunque riferite da Pistarelli.

Il 23 gennaio Pistarelli e Castelli si vedono al Politeama di Tolentino. Sei giorni più tardi, parlando con Ezechielli, Pistarelli descrive l’atteggiamento del commissario come un rinvio, ma non negativo. In precedenza, il 16 gennaio, l’imprenditore aveva parlato di aggiungere circa ventimila euro l’anno per due o tre anni e aveva detto di averne discusso con Antonio Cervigni. I due affrontano anche la modalità di pagamento; Pistarelli indica il Contante. Il 29 gennaio, nello studio di Ezechielli, domanda di preparare un’alternativa. L’imprenditore dichiara che è già pronta e gli porge una somma. La Guardia di Finanza interpreta la scena registrata come consegna di denaro.

La maxi inchiesta avviata nell’ottobre precedente ha portato a numerosi arresti, in larga parte mantenuti dal Tribunale del Riesame. Al centro ci sono presunte condotte corruttive e possibili presenze mafiose negli appalti sostenuti dai fondi destinati alla ricostruzione dopo il sisma del 2016. Il procedimento coinvolge 51 persone. Per Fabio Pistarelli, i pubblici ministeri ipotizzano anche l’associazione per delinquere e la corruzione, sostenendo che avrebbe ottenuto da imprenditori somme e vantaggi per un valore superiore a 100mila euro.

Le contestazioni a suo carico non comprendono fattispecie mafiose. Francesco Acquaroli non compare tra gli indagati ed è privo di accuse formali nell’ambito del fascicolo. Pistarelli è assistito dall’avvocato Gabriele Cofanelli. La vicenda riguarda gli appalti legati ai finanziamenti pubblici e non attribuisce ad Acquaroli responsabilità giudiziarie; l’inchiesta della Dda di Ancona resta in corso oggi.

Castelli ha sostenuto di non aver mai contemplato l’ipotesi di accogliere Pistarelli nell’organismo commissariale, giudicando non veritiere le ricostruzioni degli indagati. Dagli atti emerge inoltre un colloquio nel quale Acquaroli, secondo quanto riferito, avrebbe prospettato a Pistarelli il pericolo che il caso destabilizzasse la Regione e avrebbe richiamato gli obblighi verso Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e del partito. L’incontro sarebbe avvenuto in seguito alla visita in carcere a Montacuto dell’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante dei detenuti. Pd delle Marche e opposizioni hanno invocato le dimissioni del governatore. Queste parole riferite non sono capi d’imputazione e non attestano l’accertamento di responsabilità penali.



