



Il pilota ha già comprato un capannone. Intanto usa una Mercedes-AMG GT63 aziendale, valutata circa 200mila euro.





Kimi Antonelli ha già preso un capannone per riporre le automobili che spera di raccogliere negli anni. La notizia arriva da un’intervista ad Auto motor und sport, dove il pilota ha illustrato i suoi progetti per il futuro. Oggi guida una Mercedes-AMG GT63 aziendale, valutata circa 200mila euro. Antonelli vorrebbe ampliare poco alla volta il proprio parco, puntando sia su vetture moderne sia su modelli storici. Ha dunque predisposto uno spazio prima che la raccolta cominci: il capannone servirà a ospitare le auto che riuscirà ad acquistare. Nell’intervista ha spiegato di averlo comprato per custodire le vetture future. La passione per le automobili orienta così una scelta già concreta, mentre restano ancora programmi.

Tra le auto che vorrebbe acquistare figura la Mercedes CLE. La versione AMG CLE 646, secondo quanto riportato nell’intervista, è prodotta in quantità limitata e le richieste hanno già formato una lunga lista d’attesa. Antonelli dovrà quindi aspettare prima di poterla aggiungere ai suoi progetti. Nonostante corra per Mercedes, il suo ruolo nel team non gli garantisce una disponibilità immediata del modello. L’interesse del pilota non riguarda soltanto le vetture nuove: ha indicato anche alcune Mercedes del passato, segno di una passione che comprende sia le sportive moderne sia quelle legate alla storia del marchio.

Una delle auto storiche che Antonelli vorrebbe nel proprio garage è la Mercedes 300 SL Gullwing. Ha detto di apprezzarne il modello e di preferirlo nella tradizionale livrea argento. La vettura risale al 1955. Un altro desiderio riguarda la Mercedes CLK, nella versione stradale collegata alla macchina di Le Mans e in quella realizzata per il DTM. Sono dunque tre i modelli citati nell’intervista: la CLE, la 300 SL Gullwing e la CLK. Per ora si tratta di automobili che il pilota vorrebbe comprare, non di vetture già possedute. Il capannone, invece, è già stato acquistato.

La Mercedes SL Gullwing del 1955, una vettura meravigliosa, oltre che storica.

La patente arrivò nel gennaio 2025 e Antonelli la festeggiò scegliendo per sé una Mercedes-AMG GT63, registrata come auto aziendale. Con la stessa vettura raggiunse anche la scuola. La possibilità di guidarla subito dipese dal luogo dell’esame: a San Marino non era in vigore la norma italiana che vieta ai neopatentati di usare mezzi così potenti. Nell’anno precedente, il pilota aveva debuttato in Formula 1 e concluso le superiori con il diploma di maturità. L’articolo presenta patente, formazione scolastica e ingresso nel campionato come tappe ravvicinate, completate in circa un anno e mezzo, un periodo ricco di cambiamenti per Antonelli, tra studio e corse.

L’articolo attribuisce ad Antonelli, nel 2026, un primato di giovane campione in Formula 1 e la vittoria iridata, che ha posto fine a un’attesa italiana durata 73 anni. Per il titolo, Mercedes gli avrebbe versato un bonus; dal 2027 il suo stipendio dovrebbe inoltre salire. Nella stagione descritta, al contrario, la retribuzione risultava fra le meno elevate del circus. Premio e paga sono riferiti al rapporto lavorativo con Mercedes, mentre il capannone e le automobili che il pilota spera di comprare rientrano nei suoi piani personali. La fonte separa questi aspetti e non quantifica né il bonus né l’aumento annunciato per il futuro, mantenendo distinte le notizie economiche dai progetti automobilistici privati di Antonelli.

Secondo la fonte, Antonelli gestisce il denaro con l’approvazione dei genitori, che non gli assegnano una paghetta ma gli hanno fissato un limite di spesa. L’articolo cita anche altri piloti con collezioni di auto: Lewis Hamilton, che avrebbe posseduto una quindicina di vetture fra Ferrari, Mercedes e Pagani prima di venderle, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Max Verstappen. Questi precedenti offrono un confronto con l’interesse di Antonelli, senza indicare che abbia già una collezione simile. Il dato certo riportato sull’acquisto riguarda il capannone; i modelli evocati nell’intervista restano invece acquisti che il pilota vorrebbe realizzare in futuro.



