Bake Off Italia 2026, chi è stato eliminato nella quarta puntata: il verdetto e chi conquista il grembiule blu





La quarta puntata di Bake Off Italia mette alla prova la manualità dei concorrenti: sfida in coppia, niente elettrodomestici e una spettacolare torta-quadro.





Bake Off Italia torna il 25 settembre con la puntata “Mani d’oro”: Luca conquista il grembiule blu, mentre Omar è costretto ad abbandonare il tendone.

La sfida diventa sempre più difficile sotto il tendone di Bake Off Italia 2026. Venerdì 25 settembre, in prima serata su Real Time, va in onda la quarta puntata della quattordicesima edizione, condotta da Brenda Lodigiani.

Il titolo scelto per l’appuntamento è “Mani d’oro” e anticipa perfettamente il filo conduttore delle tre prove: la manualità. I 14 aspiranti pasticceri ancora in gara devono dimostrare di sapersela cavare anche quando gli strumenti normalmente utilizzati in cucina vengono limitati o quando sono costretti a lavorare in condizioni decisamente insolite. La puntata è indicata con una durata di circa un’ora e 39 minuti sulle piattaforme che distribuiscono la stagione.

A giudicare le preparazioni tornano Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, mentre per la prova tecnica entra nuovamente in scena Iginio Massari.

Questa volta c’è anche un ospite speciale: Renato Ardovino, chiamato ad affiancare i protagonisti durante la prova dedicata al cake design.

La serata parte con 14 concorrenti: Alessia, Alice, Carmen, Clarissa, Danila, Donato, Grazia, Isabella, Luca, Manuel, Marco, Omar, Onofrio e Vittoria. Alla fine, però, uno di loro deve salutare definitivamente il programma.

Bake Off Italia, la quarta puntata: la prima prova in coppia

La prima grande novità arriva immediatamente con la prova creativa.

I concorrenti devono preparare un panettone gastronomico, vale a dire la versione salata del tradizionale panettone, composto da diversi strati farciti.

La difficoltà non riguarda però soltanto la preparazione.

Per la prima volta in questa edizione di Bake Off Italia, gli aspiranti pasticceri devono lavorare in coppia. Gli abbinamenti vengono stabiliti casualmente e ogni coppia deve collaborare in una condizione piuttosto particolare: i concorrenti sono costretti a cucinare praticamente come se fossero un’unica persona, mettendo alla prova coordinazione e intesa.

Le coppie sono Alessia e Luca, Marco e Onofrio, Isabella e Manuel, Grazia e Alice, Vittoria e Carmen, Danila e Donato, Omar e Clarissa.

Una prova che inevitabilmente crea difficoltà: essere bravi individualmente non basta, perché occorre riuscire a seguire lo stesso ritmo del compagno.

Terminato il panettone gastronomico, arriva il momento della prova tecnica di Iginio Massari.

Il maestro sceglie un grande classico della pasticceria italiana: la zuppa inglese.

Ma naturalmente c’è una complicazione.

Il tema della serata è la manualità e, proprio per questo, i concorrenti non possono utilizzare gli elettrodomestici. Le lavorazioni devono essere effettuate a mano.

La preparazione richiesta comprende Pan di Spagna meringato e bagnato con alchermes, creme alla vaniglia e al cioccolato e gli elementi decorativi.

Alla fine arriva il tradizionale assaggio al buio.

Ed è qui che emerge uno dei protagonisti della serata.

Chi vince la prova tecnica?

A conquistare il primo posto nella prova tecnica è Luca.

Alle sue spalle si piazzano Onofrio al secondo posto e Alice al terzo. Seguono Danila, Manuel, Donato, Alessia, Isabella, Marco, Clarissa, Vittoria e Carmen.

Le ultime due posizioni sono occupate da Omar, tredicesimo, e Grazia, quattordicesima.

Proprio durante questa prova si verifica inoltre un momento di confusione che coinvolge Grazia: secondo il resoconto disponibile della puntata, la concorrente non riesce più a trovare quella che riteneva essere la propria crema dopo un passaggio nell’abbattitore.

La classifica diventa particolarmente importante perché conferma l’ottima serata di Luca, destinato a ottenere poco dopo il riconoscimento più ambito della puntata.

Renato Ardovino arriva a Bake Off: chi è eliminato

Per l’ultima prova il tendone accoglie Renato Ardovino, volto molto conosciuto dagli appassionati di cake design.

La prova a sorpresa porta infatti i concorrenti direttamente nel mondo delle decorazioni artistiche.

Devono realizzare una canvas cake, o torta-quadro: una preparazione scenografica nella quale il dolce diventa praticamente una tela da decorare.

Non basta creare qualcosa di bello.

Le decorazioni devono essere precise e pulite, ma soprattutto devono riuscire a raccontare qualcosa della personalità del concorrente.

È quindi una prova tecnica e contemporaneamente molto personale.

Dopo gli assaggi arriva il momento delle decisioni.

Chi conquista il grembiule blu?

Il migliore della quarta puntata di Bake Off Italia 2026 è Luca.

Il concorrente aveva già dimostrato grande sicurezza nella prova tecnica, conquistando il primo posto nella classifica della zuppa inglese. La continuità mostrata durante la serata gli permette infine di ottenere il grembiule blu.

Una puntata quindi particolarmente positiva per lui, che diventa uno dei concorrenti da osservare con maggiore attenzione nelle prossime settimane.

Per altri tre aspiranti pasticceri, invece, arriva il momento più difficile.

Chi viene eliminato nella quarta puntata?

I tre concorrenti indicati come peggiori della puntata sono Omar, Clarissa e Grazia.

Il verdetto finale condanna Omar.

È dunque Omar l’eliminato della quarta puntata di Bake Off Italia 2026.

Il concorrente, 44 anni, idraulico e padre di due figli, proveniente da Cavallirio, in provincia di Novara, deve così lasciare definitivamente il tendone.

La quarta puntata si chiude quindi con due verdetti molto chiari: Luca è il migliore della serata e conquista il grembiule blu, mentre Omar viene eliminato.

Per gli altri concorrenti l’avventura continua, ma il livello della competizione è destinato inevitabilmente a salire. Dopo la prova in coppia, la zuppa inglese preparata senza elettrodomestici e la torta-quadro realizzata davanti a Renato Ardovino, sotto il tendone rimangono 13 aspiranti pasticceri.

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