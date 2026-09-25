Grande Fratello Vip, spunta una notizia su Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi e Megan Ria protagoniste di una lite al GF Vip durante le prove della coreografia. Fuori dalla Casa, intanto, arriva il blocco social.





La prima settimana di convivenza relativamente tranquilla sembra essere ormai alle spalle al Grande Fratello Vip. Nella Casa sono emerse le prime tensioni e questa volta al centro della discussione sono finite Guendalina Tavassi e Megan Ria. Un confronto nato durante le prove di una coreografia si è progressivamente trasformato in uno scontro personale, provocando anche le lacrime dell’ex ballerina di Amici.

Quanto accaduto non è rimasto confinato al reality. Nelle ore successive, infatti, la vicenda ha avuto conseguenze anche sui social: l’account di Guendalina Tavassi sarebbe stato oggetto di numerose segnalazioni e successivamente bloccato. Al momento, sulla base delle informazioni riportate, non è possibile stabilire chi abbia effettuato le segnalazioni né collegarle direttamente a uno specifico gruppo di spettatori.

La tensione nella Casa è cominciata dopo cena, quando Megan Ria ha riunito le altre concorrenti per fare il punto sulle prove della coreografia che coinvolge buona parte degli inquilini. Avendo esperienza nel mondo della danza, Megan ha cercato di coordinare il lavoro e avrebbe chiesto alle compagne maggiore concentrazione.

Secondo la ballerina, alcuni comportamenti avrebbero infatti rallentato le prove e reso più difficile portare avanti il lavoro del gruppo. La richiesta di affrontare la preparazione con maggiore attenzione non è però stata accolta allo stesso modo da tutte.

Guendalina Tavassi ha mostrato immediatamente di avere un approccio differente e ha replicato a Megan manifestando il proprio fastidio:

“Ti ho ascoltata perché avrei fatto tutt’altra cosa. La prendete troppo sul serio per quanto mi riguarda”.

La risposta ha evidenziato una diversa interpretazione dell’attività. Da una parte Megan Ria, intenzionata a ottenere maggiore concentrazione durante le prove; dall’altra Guendalina, che non riteneva necessario attribuire alla coreografia la stessa importanza.

La discussione non si è conclusa in quel momento. Successivamente Guendalina Tavassi si è spostata in giardino e ha raccontato agli altri concorrenti la propria versione dell’accaduto, sostenendo di essersi sentita poco considerata:

“Se dico la mia opinione, non ti puoi arrabbiare. Non vengo presa in considerazione e mi si viene pure detto che sono maleducata”.

Per Tavassi, quindi, la questione non riguardava soltanto le prove, ma anche la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione senza che questa venisse interpretata come una mancanza di rispetto.

Il confronto ha avuto ripercussioni anche su Megan Ria, che a un certo punto non è riuscita a trattenere le lacrime. La ballerina ha precisato che il problema, dal suo punto di vista, non era tanto legato al contenuto delle osservazioni ricevute quanto alla maniera in cui erano state espresse.

Megan ha sintetizzato la propria posizione con poche parole:

“Non è il cosa, ma come lo dici”.

La tensione ha coinvolto successivamente anche Alex Belli, intervenuto per commentare il comportamento tenuto durante le prove. L’attore ha mostrato una certa insofferenza per la difficoltà nel portare avanti l’attività e si è rivolto alle concorrenti in maniera molto netta:

“Vado a letto perché non ascoltate. Non ascoltate la vostra coreografa e non ascoltate nemmeno uno da fuori. Fate quello che volete, non ascoltate e non ve ne rendete conto. Non ascoltate nemmeno me in un dialogo normale”.

L’intervento di Belli ha allargato ulteriormente una discussione nata inizialmente tra Guendalina Tavassi e Megan Ria, facendo emergere un problema più generale nella gestione delle prove.

L’episodio rappresenta uno dei primi confronti particolarmente tesi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nei primi giorni i concorrenti avevano trascorso gran parte del tempo conoscendosi e costruendo i primi rapporti, senza arrivare a contrasti di questa intensità. La coreografia ha invece fatto emergere differenti modi di affrontare gli impegni assegnati dal programma.

Il confronto tra Guendalina e Megan potrebbe quindi avere conseguenze anche sugli equilibri futuri della Casa. Resta da vedere se le due riusciranno a chiarire le rispettive posizioni oppure se quanto successo durante le prove continuerà a influenzare il loro rapporto.

Nel frattempo, la discussione si è trasferita rapidamente all’esterno del programma. Gli spettatori hanno commentato quanto accaduto e il nome di Guendalina Tavassi è finito al centro di una nuova vicenda legata al suo profilo social.

Secondo quanto riportato, nelle ore successive alla lite l’account della concorrente sarebbe stato raggiunto da numerose segnalazioni. Il profilo risulterebbe poi bloccato e non disponibile.

Il dato temporale ha inevitabilmente portato alcuni osservatori a mettere in relazione l’accaduto con le polemiche successive allo scontro con Megan Ria. Tuttavia, sulla base degli elementi disponibili, non è possibile attribuire con certezza il blocco alla mobilitazione dei sostenitori di una concorrente o stabilire le ragioni tecniche e specifiche che hanno determinato l’indisponibilità dell’account.

Per Guendalina Tavassi, che si trova all’interno della Casa e non può quindi seguire direttamente quanto sta succedendo online, si tratta di una situazione sviluppatasi completamente all’esterno del reality.

La vicenda dimostra comunque quanto rapidamente le dinamiche del Grande Fratello Vip possano trasferirsi sui social. Una discussione cominciata per una coreografia ha prodotto nel giro di poche ore un confronto acceso nella Casa, le lacrime di Megan Ria, l’intervento di Alex Belli e un intenso dibattito tra gli spettatori.

Adesso l’attenzione resta concentrata sia sul rapporto tra le due concorrenti sia sulla situazione del profilo di Guendalina Tavassi. Non è ancora chiaro se l’account tornerà disponibile in tempi brevi, così come bisognerà attendere le prossime ore di convivenza per capire se Guendalina e Megan Ria riusciranno a superare il contrasto.

Quello che era iniziato come un normale momento dedicato alle prove ha quindi segnato uno dei primi cambiamenti nel clima della Casa. Il confronto tra Guendalina Tavassi e Megan Ria ha fatto emergere differenze caratteriali e incomprensioni che potrebbero avere un peso sulle prossime dinamiche del Grande Fratello Vip, mentre all’esterno il blocco del profilo social di Tavassi ha aggiunto un ulteriore elemento a una vicenda già molto discussa.