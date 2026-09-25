Programmi TV stasera venerdì 25 settembre: Italia-Belgio, GF Vip, Coliandro e tutti i film





Dal debutto dell’Italia in Nations League al Grande Fratello Vip: ecco cosa propone la televisione venerdì 25 settembre, tra calcio, fiction, cinema, cronaca e intrattenimento.





Serata ricchissima in televisione: Rai 1 punta su Italia-Belgio, Canale 5 sul Grande Fratello Vip, mentre sulle altre reti spazio a film, fiction e approfondimento.

La serata di venerdì 25 settembre 2026 offre una programmazione particolarmente varia. Il grande appuntamento sportivo è su Rai 1, dove la Nazionale italiana affronta il Belgio, mentre Canale 5 risponde con una nuova diretta del Grande Fratello Vip.

Chi preferisce fiction e cinema può invece scegliere tra L’Ispettore Coliandro su Rai 2 e Familiar Touch su Rai 3. L’informazione trova spazio con Quarto Grado su Rete 4 e Propaganda Live su La7, mentre Italia 1 dedica buona parte della prima serata alla serie CIA.

Sul fronte dell’intrattenimento, infine, TV8 propone Pechino Express, mentre sul Nove torna Osteria Giacobazzi.

Stasera in TV 25 settembre: cosa vedere su Rai, Mediaset, La7, TV8 e Nove

Su Rai 1 la serata comincia prima del consueto prime time. Alle 20:45 è infatti previsto Italia-Belgio, incontro che apre il percorso degli Azzurri nella UEFA Nations League 2026/27 secondo la programmazione riportata dalla fonte. La partita è indicata allo Stadio Olimpico di Roma.

In seconda serata, alle 23:40, Rai 1 lascia spazio a TV7, lo storico settimanale di approfondimento del TG1.

Cambio completo di genere su Rai 2. Dopo TG2 Post, alle 21:20 arriva L’Ispettore Coliandro – Partita speciale, con Giampaolo Morelli.

La storia vede Coliandro alle prese con l’amico Gamberini, che il poliziotto teme possa essere nuovamente finito nel vortice del gioco. Per provare ad aiutarlo, decide di addentrarsi nel mondo del gioco d’azzardo clandestino, ma la sua iniziativa finisce per interferire con un’indagine già in corso.

Alle 23:15 è invece previsto Enzo Ferrari – Il rosso e il nero, documentario dedicato alla figura del fondatore della casa automobilistica di Maranello.

Rai 3 parte alle 20:55 con Un posto al sole. Alle 21:20 la rete propone invece Familiar Touch, film diretto da Sarah Friedland con Kathleen Chalfant.

Al centro della storia c’è Ruth Goldman, una donna anziana che deve fare i conti con una memoria sempre più fragile. Convinta di essere diretta a un appuntamento, Ruth si ritrova in una residenza per anziani che inizialmente scambia per un albergo. Il film segue il suo confronto con una nuova quotidianità e con la progressiva perdita dei suoi punti di riferimento.

Su Rete 4, dopo Realpolitik, alle 21:34 torna Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova serata dedicata ai principali casi della cronaca italiana, attraverso ricostruzioni, documenti, testimonianze e collegamenti.

Su Canale 5, invece, l’access prime time è affidato a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Alle 21:20 arriva poi la quarta puntata del Grande Fratello Vip, guidata da Ilary Blasi.

Secondo il testo fornito, al centro della diretta ci sono le nuove dinamiche nate nella Casa, confronti, sorprese e il televoto che coinvolge Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia. Il concorrente meno votato diventerà il secondo candidato all’eliminazione.

Italia 1 propone invece una lunga serata dedicata a CIA. Dopo NCIS – Unità anticrimine, alle 21:20 è previsto l’episodio Terre rare, seguito alle 22:10 da Un colpo al cuore e alle 23:05 da Un fantasma dal passato. La programmazione si conclude alle 23:55 con il thriller Bomb Squad, interpretato da Kevin Dillon e Mel Gibson.

Su La7, dalle 21:15, spazio a Propaganda Live. Diego Bianchi e la squadra del programma tornano a rileggere gli avvenimenti della settimana attraverso reportage, satira, musica, collegamenti e approfondimenti sull’attualità.

Su TV8, alle 21:40, prosegue Pechino Express. Nella quinta puntata della tredicesima edizione, le coppie entrano in Cina, secondo Paese previsto dal percorso. In questa fase dell’avventura entra in scena anche Giulia Salemi come nuova inviata.

Il Nove, infine, alle 21:30 propone il terzo appuntamento con Osteria Giacobazzi. Giuseppe Giacobazzi porta in televisione una formula che unisce comicità, racconti, musica e conversazioni, ricreando l’atmosfera informale delle tradizionali osterie romagnole.

Film stasera in TV: da Familiar Touch a Knives Out

Per chi vuole trascorrere la serata davanti a un film, una delle proposte principali in chiaro è Familiar Touch, in onda su Rai 3 alle 21:20.

Più tardi, alle 23:55, Italia 1 trasmette Bomb Squad. Il protagonista Orlando è un ex hacker che scopre di trovarsi all’interno di un’automobile collegata a un ordigno. Per riuscire a sopravvivere deve seguire le indicazioni ricevute da un misterioso interlocutore.

Anche Sky Cinema offre diverse alternative.

Su Sky Cinema Uno alle 21:15 è indicato To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti, thriller con Shailene Woodley nei panni di Eleanor, giovane agente chiamata a collaborare con l’FBI nella caccia al responsabile di una strage avvenuta nella notte di Capodanno.

Alle 23:20 segue Benvenuti in campagna, commedia con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico e Andrea Pennacchi.

Su Sky Cinema Uno +24, alle 21:15, c’è invece Cena con delitto – Knives Out, con Daniel Craig nel ruolo dell’investigatore Benoit Blanc. Alle 23:30 è previsto Hamnet – Nel nome del figlio, diretto da Chloé Zhao e interpretato da Jessie Buckley e Paul Mescal.

La scelta della serata è quindi molto ampia: calcio su Rai 1, reality su Canale 5, cinema su Rai 3, cronaca su Rete 4, fiction su Rai 2 e Italia 1, oltre alle proposte di La7, TV8, Nove e Sky.

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