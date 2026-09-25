Chi sono Gli Inseparabili di Reazione a Catena: Andrea, Davide e Gianluca, da dove vengono e quanto hanno vinto





Cambio della guardia nel programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Gli Inseparabili battono Le Nonno Rock e conquistano il titolo, ma all’Ultima Catena arriva la beffa.





Andrea, Davide e Gianluca sono Gli Inseparabili, i nuovi campioni di Reazione a Catena. Amici dall’asilo e originari di Campi Bisenzio, hanno eliminato Le Nonno Rock.

Nuovi campioni a Reazione a Catena. Nella puntata trasmessa giovedì 24 settembre 2026 su Rai 1, il programma condotto da Pino Insegno ha assistito a un nuovo cambio della guardia: Gli Inseparabili, squadra formata da Andrea, Davide e Gianluca, hanno conquistato il titolo.

Una precisazione rispetto al testo di partenza è importante: la puntata è andata in onda giovedì 24 settembre, non mercoledì.

I tre concorrenti sono originari di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, e il nome scelto per partecipare al quiz non è casuale. La loro amicizia, infatti, dura praticamente da una vita.

A raccontarlo in studio è stato Davide, capitano della squadra: «Noi veniamo in origine tutti da Campi Bisenzio, poi la vita ha tentato di separarci senza riuscirci, siamo amici dall’asilo».

Un’intesa costruita quindi nel corso degli anni e che, almeno nella loro prima apparizione, si è rivelata sufficiente per conquistare il titolo.

Chi sono Gli Inseparabili e come hanno battuto Le Nonno Rock

Gli Inseparabili sono Andrea, Davide e Gianluca. Davide ricopre il ruolo di capitano, mentre per il momento non risultano pubblicate da fonti affidabili le età precise dei tre concorrenti.

Meglio quindi evitare di attribuire loro anni o professioni non confermati.

Ad affrontarli c’erano Le Nonno Rock, vale a dire Lidia e Arianna Marvulli e Martina Loverre. Le tre concorrenti pugliesi erano diventate campionesse pochi giorni prima, riuscendo nell’impresa di eliminare Le Pappardelle, protagoniste per settimane del programma.

La sfida del 24 settembre si è messa quasi immediatamente bene per Gli Inseparabili.

Andrea, Davide e Gianluca hanno accumulato 10.000 euro già alle Parole Mancanti, mentre le campionesse erano ferme a 2.000. Il vantaggio è cresciuto nel corso delle manche: dopo la Sillaba Fortunata il punteggio economico era di 30.000 contro 4.000 euro.

Le Nonno Rock sono riuscite successivamente a recuperare terreno, ma Gli Inseparabili hanno continuato a giocare con efficacia, arrivando a quota 100.000 euro prima della fase decisiva.

Tutto si è deciso all’Intesa Vincente.

Le campionesse uscenti hanno terminato la prova con 3 parole indovinate. Gli sfidanti hanno fatto meglio arrivando a 5 risposte corrette, risultato sufficiente per conquistare il titolo.

Per Le Nonno Rock si è così conclusa l’avventura dopo cinque puntate, mentre Andrea, Davide e Gianluca hanno potuto affrontare per la prima volta l’Ultima Catena.

Quanto hanno vinto Gli Inseparabili?

Ed è proprio su questo punto che occorre correggere un’altra informazione presente nel testo originale.

Gli Inseparabili non sono arrivati all’Ultima Parola con 17.500 euro.

La loro Ultima Catena è cominciata con un montepremi di 140.000 euro. Una serie di errori ha progressivamente ridotto la cifra: tra i collegamenti mancati figuravano quelli che avrebbero richiesto le parole “batteria”, tra “carica” e “piatti”, “pronti”, tra “piatti” e “via”, e “parallela”, tra “via” e “retta”.

Dopo questi dimezzamenti il montepremi era effettivamente sceso a 17.500 euro.

Ma non era ancora la cifra definitiva.

Gli Inseparabili hanno deciso di acquistare il terzo elemento dell’Ultima Parola, facendo dimezzare nuovamente il montepremi: la somma realmente in palio per la risposta conclusiva era quindi 2.188 euro, dopo gli ulteriori passaggi previsti dal gioco.

Le parole a disposizione erano “Retta” e “Resistenza”, mentre la soluzione cercata iniziava con “Te” e terminava con “a”.

Il trio ha scelto “Tesa”.

Era sbagliata.

La risposta corretta era “Tenuta”. La beffa è stata ancora maggiore perché proprio quella parola era stata presa in considerazione durante il ragionamento. Pino Insegno lo ha fatto notare immediatamente ai nuovi campioni.

Quanto hanno vinto quindi nella prima puntata?

Zero euro.

Gli Inseparabili sono diventati campioni di Reazione a Catena, ma nella loro prima Ultima Catena non hanno conquistato alcun premio in denaro.

Questo non significa naturalmente che il loro percorso sia terminato. La vittoria all’Intesa Vincente ha permesso ad Andrea, Davide e Gianluca di ottenere il diritto di tornare nella puntata successiva per difendere il titolo.

Da dove vengono Gli Inseparabili?

I tre sono originari di Campi Bisenzio, comune della città metropolitana di Firenze, in Toscana.

Davide ha però specificato durante la presentazione che tutti e tre vengono “in origine” da Campi Bisenzio e che successivamente la vita ha cercato di separarli. La frase lascia intendere che oggi potrebbero non vivere tutti nello stesso luogo, dettaglio che però non è stato ulteriormente specificato pubblicamente.

Quello che è certo è che la loro amicizia risale ai tempi dell’asilo.

Ed è proprio questa storia a spiegare il nome della squadra: nonostante gli anni e i differenti percorsi personali, Andrea, Davide e Gianluca hanno continuato a essere amici.

Quanti anni hanno Andrea, Davide e Gianluca?

Al momento le età esatte dei tre concorrenti non risultano rese pubbliche nelle fonti consultabili.

Non è quindi possibile indicare in maniera attendibile l’età di Andrea, Davide o Gianluca.

Lo stesso vale per altri dettagli biografici come professione, situazione sentimentale o data di nascita: fino a quando non saranno forniti direttamente durante il programma o attraverso fonti verificabili, è preferibile non attribuire queste informazioni ai tre concorrenti.

Chi hanno eliminato?

Gli Inseparabili hanno eliminato Le Nonno Rock, che erano diventate campionesse dopo aver battuto Le Pappardelle.

Lidia e Arianna Marvulli e Martina Loverre hanno lasciato il programma dopo cinque puntate.

Adesso l’attenzione passa inevitabilmente sui nuovi campioni. Andrea, Davide e Gianluca hanno dimostrato una buona intesa nella parte principale della gara, mentre l’Ultima Catena si è rivelata decisamente più complicata.

Il primo tentativo si è concluso senza una vincita, nonostante “Tenuta” fosse stata pronunciata durante il ragionamento. La possibilità di rifarsi arriverà con la successiva difesa del titolo.

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