Weiss & Morales – Il ritiro, come finisce: chi ha ucciso Bella e cosa scopre Nina





Miguel Ángel Silvestre e Katia Fellin indagano sulla morte di una giovane tedesca durante un ritiro spirituale a La Gomera, tra ayahuasca, segreti e testimonianze poco affidabili.





In Weiss & Morales – Il ritiro, Bella Münch viene trovata accoltellata dopo una cerimonia spirituale. Nina e Raúl devono ricostruire una notte segnata da sostanze allucinogene e misteriose sparizioni.

Attenzione: da questo punto l’articolo contiene anticipazioni sulla trama di Weiss & Morales – Il ritiro.

Weiss & Morales – Il ritiro è il terzo capitolo della serie investigativa ispano-tedesca Weiss & Morales. Il titolo originale dell’episodio è La esencia, mentre in Germania è stato distribuito come Zeremonie der Schatten. La prima trasmissione spagnola risale al 6 giugno 2025 e la durata è di circa 85 minuti.

La storia porta nuovamente insieme Nina Weiss, agente della Polizia Criminale Federale tedesca, e Raúl Morales, sergente della Guardia Civil.

A interpretarli sono Katia Fellin e Miguel Ángel Silvestre.

Dopo i risultati ottenuti nelle precedenti indagini, le autorità stanno valutando la possibilità di rendere permanente la collaborazione tra i due corpi di polizia. A Nina viene quindi proposta la possibilità di restare alle Canarie e continuare a lavorare al fianco di Morales.

Prima che possa prendere una decisione, però, arriva un nuovo caso.

E questa volta l’indagine conduce entrambi a La Gomera.

Weiss & Morales – Il ritiro: la trama e l’omicidio di Bella

Nel suggestivo Valle Gran Rey si trova La Esencia, un resort dedicato ai ritiri spirituali. È un luogo nel quale gli ospiti cercano di allontanarsi dalla quotidianità attraverso meditazione, incontri di gruppo e particolari cerimonie.

La tranquillità viene spezzata quando una delle partecipanti viene trovata morta.

La vittima è Bella Münch, una giovane tedesca.

Il suo cadavere viene rinvenuto sotto un punto panoramico e la donna presenta ferite da arma da taglio. Come se non bastasse, il compagno di Bella risulta scomparso, trasformandosi inevitabilmente nel primo sospettato dell’indagine.

Nina e Raúl cominciano quindi a interrogare le persone che si trovavano nel resort.

Fra queste ci sono Diana, responsabile della struttura, e il suo collaboratore Óscar.

Gli investigatori scoprono rapidamente che dietro l’apparenza tranquilla di La Esencia si nascondono diversi elementi sospetti.

Gli ospiti parlano di strani avvenimenti e persone scomparse, mentre emerge un dettaglio fondamentale: durante alcune cerimonie sarebbero state utilizzate sostanze allucinogene, tra cui l’ayahuasca.

Questo rende il lavoro degli investigatori particolarmente complicato.

Le testimonianze non coincidono necessariamente con ciò che è realmente accaduto: alcuni partecipanti ricordano soltanto frammenti della notte, altri sembrano invece nascondere deliberatamente qualcosa.

Nina e Raúl devono quindi distinguere ricordi reali, percezioni alterate e vere e proprie bugie.

Il resort diventa progressivamente una sorta di luogo chiuso nel quale tutti potrebbero avere qualcosa da nascondere.

Nina torna nel luogo della sua infanzia

L’indagine ha inoltre un significato particolare per Nina.

La Gomera è il luogo nel quale è nata e ha trascorso parte della propria infanzia.

Parallelamente all’omicidio di Bella, continua quindi la trama personale della protagonista.

Nina vuole scoprire l’identità del proprio padre biologico. Sua madre Margarethe le ha fornito informazioni frammentarie e la ricerca sembra condurla verso un uomo conosciuto con il soprannome di “El Pintor”, il pittore.

La scelta di ambientare proprio a La Gomera questo episodio permette quindi alla serie di far procedere contemporaneamente due misteri: quello criminale relativo alla morte di Bella e quello personale legato alle origini di Nina.

Come finisce Weiss & Morales – Il ritiro?

Qui è necessaria una precisazione importante.

La descrizione che mi hai fornito anticipa che Nina e Raúl riescono a risolvere il caso, separando ciò che è realmente accaduto dalle percezioni alterate dei partecipanti alla cerimonia. Il fidanzato scomparso di Bella non rappresenta infatti l’intera spiegazione del mistero e nel corso delle indagini emergono segreti familiari e identità non corrispondenti a quanto inizialmente dichiarato.

Tuttavia, dopo aver controllato anche le fonti ufficiali di RTVE e ZDF, non ho trovato una fonte testuale pubblica sufficientemente affidabile che riporti esplicitamente il nome dell’assassino di Bella e la dinamica completa dell’omicidio. RTVE presenta l’episodio completo, ma la scheda pubblica si limita alla premessa dell’indagine.

Per questo eviterei di scrivere un nome a caso solo per avere uno spoiler più forte.

Quello che può essere confermato è che il mistero ruota attorno alla notte trascorsa nel resort e alla difficoltà di ricostruire quanto avvenuto durante e dopo la cerimonia. L’ayahuasca diventa un elemento che confonde le testimonianze, ma non costituisce da sola la spiegazione della morte di Bella.

Nina e Morales devono ricostruire gli spostamenti della vittima e confrontare le versioni degli ospiti per individuare le contraddizioni che consentono di arrivare alla soluzione.

E l’episodio non termina esclusivamente con il caso Bella.

Per Nina, infatti, il ritorno a La Gomera riporta in primo piano la ricerca del padre biologico. La pista relativa all’uomo chiamato “El Pintor” mantiene aperta la trama personale della protagonista e prepara gli sviluppi successivi della serie.

Allo stesso tempo rimane sul tavolo la possibilità che Nina accetti di lavorare stabilmente alle Canarie insieme a Raúl Morales, proposta che le era stata avanzata proprio all’inizio dell’episodio.

Dove è stato girato Weiss & Morales – Il ritiro?

Una delle caratteristiche più riconoscibili della produzione sono proprio le location.

La serie è ambientata alle Isole Canarie e questo episodio sfrutta soprattutto i paesaggi di La Gomera e del Valle Gran Rey, che non funzionano semplicemente come sfondo ma diventano parte integrante dell’atmosfera del racconto. RTVE identifica esplicitamente Valle Gran Rey come scenario centrale del terzo episodio.

Scogliere, rilievi vulcanici e paesaggi affacciati sull’Atlantico contribuiscono al contrasto su cui è costruita la storia: un luogo apparentemente ideale per ritrovare tranquillità e benessere diventa improvvisamente lo scenario di un omicidio.

Le Canarie rappresentano del resto un elemento centrale dell’intera serie, coprodotta da RTVE insieme a ZDF, Portocabo, Nadcon e ZDF Studios.

Il cast di Weiss & Morales – Il ritiro

I due protagonisti sono Miguel Ángel Silvestre nel ruolo di Raúl Morales e Katia Fellin in quello di Nina Weiss.

Nel cast dell’episodio figurano inoltre Margarita Broich nel ruolo di Margarethe, Mariam Hernández come Sara, Thomas Heinze nei panni di Markus e Juanjo Puigcorbé in quelli di Gustavo.

Per la storia ambientata nel resort troviamo inoltre Eva Fernández (Diana), Federico Aguado (Óscar), Isaac Dos Santos (Mateo), Lucía de la Puerta (Eva), Kevin de la Rosa (Roberto), Gary Piquer (Félix), Mari Carmen Sánchez (Guacimara), Natascha Wiese (Bella), Alex Zacharias (Ludwig) e Celeste González (Juanita).

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