Ballando con le Stelle 2026, la nuova giuria sotto la lente: la sorpresa dietro l’assenza di Selvaggia Lucarelli





Ballando con le

L’edizione 2026 di Ballando con le Stelle è finalmente cominciata, facendo subito parlare di sé, non soltanto per le performance sul palco, ma soprattutto per le novità che riguardano la giuria. Sabato sera, Milly Carlucci ha riaperto i battenti dello storico programma di Rai 1 affidandosi a un cast rivisitato, che ha portato una ventata di cambiamenti destinati a sconvolgere gli equilibri fin qui conosciuti. Tra le novità più chiacchierate c’è il rinnovo della giuria, con l’ingresso di Barbara D’Urso e Alberto Matano in sostituzione di due volti diventati ormai consueti, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.





L’arrivo della nuova coppia subito ha suscitato molte aspettative, ma anche un certo scetticismo, e a poche ore dal debutto sono emersi segnali contraddittori. L’interesse dei telespettatori, infatti, non si è limitato solo alle esibizioni dei concorrenti, ma si è spostato in modo consistente proprio sul tavolo dei giudici. In tanti, infatti, hanno avvertito la mancanza di quel tono deciso e provocatorio che da anni Selvaggia Lucarelli dava allo show, una componente che fino all’anno scorso contribuiva a creare momenti di vivace confronto e discussione.

Il debutto della nuova giuria non è passato inosservato e non sono mancate critiche pungenti. Il giornalista Giuseppe Candela, su X, ha espresso le sue riserve con parole nette: “Sul fronte giuria come tutti temevo il peggio, ma non pensavo un disastro così…Vediamo se carburano in corsa…”. Il suo commento ha raccolto rapidamente consensi, alimentando un dibattito che ha accompagnato l’intera serata in cui Ballando ha ceduto la prima sfida degli ascolti a Tu sì que vales.

Ma ciò che ha catturato l’attenzione di una parte importante del pubblico è stata la presenza – o meglio l’assenza – della ex giudice Selvaggia Lucarelli. Nonostante non fosse in studio, il suo nome è circolato con insistenza nelle conversazioni sui social, diventando uno degli argomenti più discussi. Per anni, Lucarelli era stata figura divisiva: stimata per il suo spirito pungente ma anche criticata per la sua schiettezza a tratti tagliente. Questa volta però, la mancanza del suo “graffio” ha fatto sentire agli spettatori quanto fosse preziosa la sua firma sul programma.

Blogger e appassionati di Ballando hanno sottolineato come l’assenza di Selvaggia abbia creato un vuoto, rendendo la giuria meno vivace e incisiva. Il blogger Lallero è stato tra quelli che hanno sintetizzato questo sentimento scrivendo: “Dopo 3 ore e aver ascoltato i giudizi, posso dirlo con certezza: Selvaggia Lucarelli manca come l’aria…Manca quella battuta sagace che teneva alta la tensione. Certo è un nuovo corso, ma finora questa giuria resta insipida.”

Questa situazione ha rappresentato per Selvaggia Lucarelli una sorta di rivincita. Per anni, in effetti, molte opinioni erano polarizzate: c’era chi apprezzava la sua forte personalità e chi invece ne chiedeva via la presenza. Ora, con il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip, ha potuto constatare quanto la sua assenza abbia fatto ricadere sulle sue spalle un’inaspettata nostalgia da parte del pubblico.

Lucarelli non ha perso tempo a rispondere a questa ondata di sentimenti contrastanti, scegliendo ancora una volta i social come megafono. Con ironia ha commentato: “Anni di ‘levatela da lì’, poi anni di ‘lasciatela lì’, poi vado altrove e ‘ridatecela’…È tutto stupendo…Grazie per l’affetto, ho letto e mi ha fatto piacere, ma alla fine è solo Tv…E, come intuite dalla foto, resto umile…”. Con poche righe, ha sintetizzato il curioso gioco di ruoli e le oscillazioni dell’opinione pubblica rispetto alla sua figura.

Intanto la nuova stagione di Ballando con le Stelle prosegue il suo percorso. La giuria con Barbara D’Urso e Alberto Matano ha ancora spazio per adattarsi, definire un proprio stile e trovare un’intesa efficace. Tuttavia, dopo la prima serata, è chiaro che la nostalgia di un passato con Selvaggia Lucarelli dietro al banco dei giudici resta un capitolo che non si chiude facilmente. Lei, pur da fuori, continua a essere uno dei protagonisti più citati, trasformando la sua assenza in un protagonista inatteso della puntata.

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