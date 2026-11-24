



Il giurato sostiene che la concorrente lasci lo studio dopo la diretta senza fermarsi con il cast e ipotizza che ambisca al ruolo di Milly Carlucci.





Le parole di Guillermo Mariotto riportano al centro la frizione con Barbara D’Urso dentro Ballando con le stelle. Parlando a DiPiù Tv, lo stilista venezuelano ha ipotizzato che l’esperienza maturata da conduttrice possa renderle difficile accettare una posizione differente. A suo avviso, lei potrebbe ambire alla funzione oggi ricoperta da Milly Carlucci. Mariotto ha presentato questa idea come una propria lettura della carriera televisiva di D’Urso, non come una certezza. Ha inoltre raccontato di non essere riuscito a parlarle direttamente. Secondo il giurato, dopo la presenza in studio la concorrente partirebbe con i suoi collaboratori, senza trattenersi insieme agli altri componenti del cast, né fermarsi per un confronto diretto.

Mariotto ha raccontato come, secondo lui, si svolgerebbe la routine di Barbara D’Urso: la conduttrice raggiungerebbe il posto di lavoro, realizzerebbe filmati affiancata dai collaboratori, prenderebbe parte alla diretta e lascerebbe lo studio. Il giurato sostiene che a Ballando con le stelle lei non avrebbe creato legami con gli altri, circostanza che, a suo giudizio, avrebbe ostacolato la possibilità di costruire un rapporto con lei. Si tratta di considerazioni riferite da Mariotto nell’intervista, non di elementi verificati. Le sue parole sono giunte dopo quanto D’Urso aveva dichiarato sul sentirsi ferita, umiliata e priva di protezione dalla famiglia del programma.

A innescare la polemica è stato il profumo, circostanza che aveva suscitato una risposta molto dura dall’ex volto Mediaset. Mariotto ha detto di ricorrere a quella fragranza fin dall’avvio dello show per coprire un odore sgradevole che affermava di sentire nello studio, precisando che non voleva colpire D’Urso. In seguito alle scuse dello stilista, Milly Carlucci ha tentato di ridurre il peso dell’accaduto e non ha adottato misure nei suoi confronti. Il giorno seguente al confronto la conduttrice aveva espresso il suo disagio. Mariotto ha richiamato gli anni di conoscenza reciproca e ha assicurato che il rapporto con Carlucci rimane saldo.

Le conseguenze del confronto si avvertono ancora nella trasmissione: il caso ha acceso le conversazioni sui social e, stando alla fonte, ha distolto l’attenzione dalla gara di ballo. Riportare la tranquillità nello studio non è bastato a chiudere il capitolo. Nella sistemazione dei protagonisti, Mariotto ha mantenuto la sedia da giurato e D’Urso ha occupato quella che era stata assegnata ad Alberto Matano. Sia il giudizio dello stilista sui rapporti della concorrente con il cast, sia le sue valutazioni sul ruolo a cui lei aspirerebbe, restano opinioni riferite a lui. Non sono state annunciate misure contro il giurato.



