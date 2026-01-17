Belen accusa il vaccino, Bassetti sbrocca: “Parole vergognose, indegne e irresponsabili”





Un recente intervento di Belen Rodriguez sui social media ha riacceso il dibattito pubblico in merito ai vaccini anti-Covid e ai presunti effetti collaterali a lungo termine. In alcune Instagram stories, la showgirl argentina ha descritto un periodo di significativo disagio fisico, attribuendolo direttamente alla vaccinazione.





Belen Rodriguez: “ sono una di quelle che pensa che dopo il vaccino…🤔…” pic.twitter.com/W7VfNDWnRS — 𝐋𝐚 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐚🇮🇹 (@lapiera7) January 15, 2026

La signora Belen Rodriguez ha riferito di aver sofferto di febbre alta, pari a 39 gradi Celsius, e di aver manifestato sintomi influenzali significativi, tra cui tosse persistente, che l’hanno costretta a letto per tre giorni. Ha inoltre espresso la convinzione che tali sintomi possano essere correlati alla vaccinazione, affermando: “Sono tra coloro che ritengono che, dopo la vaccinazione, ci sentiamo tutti un po’ così”.

La signora Rodriguez ha inoltre menzionato che numerosi suoi amici hanno manifestato sintomi simili e ha dichiarato di ricorrere a terapie alternative, come flebo di vitamine, per alleviare l’affaticamento.

Il dottor Matteo Bassetti, virologo, ha espresso disappunto per le dichiarazioni della signora Rodriguez, sottolineando che le questioni sanitarie dovrebbero essere affrontate da professionisti del settore. In merito alla vaccinazione antinfluenzale, ha affermato che la signora Rodriguez avrebbe probabilmente sperimentato sintomi meno gravi se si fosse vaccinata. Per quanto riguarda il vaccino anti-Covid, il dottor Bassetti ha ribadito che è stato dimostrato scientificamente che il vaccino ha migliorato significativamente la qualità della vita senza causare un aumento delle patologie.

Ha inoltre dichiarato: “Nutro da sempre una profonda stima per Belen, donna di grande competenza e intelligenza. Auspico che abbia evitato di fare affermazioni sui vaccini. In un contesto come l’attuale, è fondamentale evitare di generare confusione nell’opinione pubblica, al fine di evitare conseguenze indesiderate.”



