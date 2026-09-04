Bimbo di 10 anni precipita in un pozzo profondo 80 metri: da tre giorni i soccorritori tentano di salvarlo





Situazione di emergenza in Algeria, dove da tre giorni è attiva un’operazione di salvataggio per liberare Ayoub, un bambino di 10 anni, rimasto intrappolato a circa 80 metri di profondità in un pozzo artesiano asciutto. Il drammatico incidente è avvenuto nel villaggio di Errokn, parte del comune di Brezina, quando il piccolo è caduto nel pozzo a causa di una tavola di legno che ne copriva l’apertura.





Le autorità locali, in particolare la Protezione civile, hanno confermato che le operazioni di soccorso stanno proseguendo senza interruzioni e sono ora in una fase avanzata. È stata mobilitata una vasta gamma di risorse, sia umane che materiali, per tentare di raggiungere il bambino. Tuttavia, i soccorritori hanno smentito le voci circolate sui social media riguardanti un presunto contatto con Ayoub, chiarendo che le operazioni sono ancora in corso e che non è stato possibile raggiungerlo finora.

Le squadre di soccorso stanno utilizzando mezzi pesanti per facilitare le operazioni di scavo, mentre parallelamente si stanno effettuando lavori per creare un pozzo parallelo. Questi scavi vengono eseguiti con la massima precisione, adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei soccorritori coinvolti. La situazione è delicata, e ogni passo deve essere pianificato con attenzione per evitare ulteriori rischi.

Il sindaco di Brezina ha espresso la sua preoccupazione per la situazione e ha fatto appello alla comunità affinché si unisca nel supporto alle operazioni di salvataggio. “Stiamo facendo tutto il possibile per riportare Ayoub a casa sano e salvo”, ha dichiarato. Le famiglie e i residenti del villaggio si sono riuniti intorno al sito, sperando in notizie positive e sostenendo i soccorritori con cibo e acqua.

Le operazioni di salvataggio sono complicate dalle condizioni del terreno e dalla necessità di garantire che le strutture di supporto siano stabili. I soccorritori, esperti in questo tipo di operazioni, stanno lavorando incessantemente, alternando turni per garantire che ci sia sempre qualcuno in azione. Ogni minuto è cruciale, e la determinazione delle squadre è palpabile.

Inizialmente, l’incidente ha suscitato una grande preoccupazione tra i residenti di Errokn, che hanno assistito inorriditi alla caduta del bambino. La comunità ha risposto rapidamente, mobilitando aiuti e supporto per le operazioni di soccorso. Molti dei presenti hanno espresso il loro desiderio di vedere Ayoub tornare a casa, facendo sentire la loro presenza e il loro sostegno ai soccorritori.

I funzionari della Protezione civile hanno continuato a monitorare la situazione, aggiornando regolarmente i media e la comunità locale. “Siamo consapevoli dell’ansia e della preoccupazione delle famiglie”, ha affermato un portavoce. “Stiamo facendo tutto il possibile e continueremo a farlo finché non porteremo Ayoub a casa”.

La tragedia ha anche messo in luce la necessità di una maggiore sicurezza nei pressi di pozzi e aree simili, dove i bambini potrebbero trovarsi in pericolo. Le autorità locali stanno già discutendo piani per migliorare la sicurezza e prevenire incidenti futuri. La comunità è unita in questo momento difficile, sperando in un esito positivo per Ayoub e per la sua famiglia.

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