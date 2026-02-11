Bruxelles vieta i doppi fornelli in casa: l’ultima follia green che nessuno ti racconta





Un uomo, attualmente in fase di ristrutturazione della propria casa, ha deciso di investire in una nuova cucina, optando per un modello monoblocco completo di forno, fornelli e cappa, simile a quelli tradizionali. Ha scelto un rinomato marchio italiano, noto per la sua qualità, e ha selezionato un piano cottura con sei fornelli, di cui due doppi, i più grandi disponibili, per garantire una potenza di cottura adeguata alle sue esigenze familiari. Con un nucleo di sette persone, composto da lui e i suoi cinque figli, la scelta di fornelli potenti era motivata dalla sua passione per la cucina e dalla necessità di preparare pasti abbondanti.





Circa un mese fa, l’uomo ha visitato il negozio e ha effettuato l’ordine, lasciando un acconto per la cucina, prevista in consegna tra un mese. Tuttavia, pochi giorni fa, ha ricevuto una comunicazione dalla ditta riguardo a una nuova normativa europea che entrerà in vigore nel 2026. Questa normativa stabilisce che non sarà più consentito avere più di un fornello doppio per piano cottura, a causa delle preoccupazioni legate all’emissione di CO2 e all’impatto ambientale.

La ditta ha offerto all’uomo la possibilità di annullare l’ordine e ricevere il rimborso dell’acconto, ma lui ha deciso di non procedere in questo modo. La questione lo ha però lasciato molto turbato. In un momento in cui l’Europa affronta gravi sfide economiche e sociali, si chiede se sia davvero necessario regolamentare aspetti così specifici della vita quotidiana delle famiglie, come il numero di fornelli in una cucina.

L’uomo esprime la sua incredulità riguardo alla decisione del legislatore europeo, domandandosi perché una famiglia numerosa come la sua debba avere limitazioni simili a quelle imposte a una coppia senza figli. “Il severo legislatore europeo a questo non ci ha pensato?” si chiede, evidenziando la disparità tra le esigenze di diverse tipologie di famiglie. L’indignazione cresce quando riflette sull’idea che il Parlamento europeo abbia discusso e votato su una questione che considera di poca rilevanza rispetto ai problemi più urgenti che affliggono la società.

La normativa, che potrebbe sembrare una misura per la sostenibilità ambientale, viene vista con scetticismo. L’uomo teme che, se questa tendenza di regolamentazione continua, potrebbero esserci futuri divieti ancora più restrittivi e privi di senso. La sua preoccupazione si estende anche al fatto che decisioni simili possano limitare la libertà di scelta dei cittadini, costringendoli a conformarsi a regole che non tengono conto delle diverse realtà familiari.

In un contesto più ampio, la questione solleva interrogativi su come le politiche europee influenzino la vita quotidiana dei cittadini. Mentre l’Unione Europea si impegna a promuovere la sostenibilità e la riduzione delle emissioni, è fondamentale trovare un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e il rispetto delle esigenze pratiche delle famiglie. La regolamentazione del numero di fornelli potrebbe sembrare una piccola questione, ma rappresenta un esempio di come le normative possano impattare la vita delle persone in modi inaspettati.

L’uomo conclude la sua riflessione con una nota di frustrazione, auspicando che le decisioni future siano più sensate e tengano conto della realtà delle famiglie numerose. La sua esperienza è un richiamo alla necessità di un dialogo più aperto tra i legislatori e i cittadini, affinché le politiche pubbliche siano realmente rappresentative delle esigenze della società.



