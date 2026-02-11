Gramellini da Floris con la solita ossessione per la Meloni: “Che fa nel weekend?” e scatta lo squallore





Nelle sedi governative si vocifera dell’esistenza di due figure distinte nella persona della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: quella istituzionale, attiva dal lunedì al venerdì, impegnata nel ruolo di statista internazionale e nella ridefinizione dell’assetto europeo, e quella del fine settimana, che assume maggiormente i connotati di leader di partito piuttosto che di Presidente del Consiglio. Tale osservazione è stata formulata da Massimo Gramellini durante la sua partecipazione al programma “DiMartedì” condotto da Giovanni Floris su La7, in cui ha criticato la Presidente del Consiglio.





Gramellini ha proseguito affermando che, durante il fine settimana, l’uso del pronome “noi” da parte della Presidente del Consiglio non si riferisce all’intera popolazione italiana, bensì esclusivamente alla sua base elettorale, un comportamento che egli ritiene alquanto singolare per un Presidente del Consiglio.

Infine, Gramellini ha espresso il suo parere sulle recenti dichiarazioni della Premier, che ha qualificato come nemici dell’Italia e degli italiani tutti coloro che hanno partecipato alle manifestazioni di protesta contro le Olimpiadi. A suo avviso, il Presidente del Consiglio dovrebbe dimostrare un maggiore senso di responsabilità in tali contesti. Tuttavia, Gramellini ha sottolineato che questo atteggiamento rientra in una tematica già ampiamente discussa, ovvero la narrazione vittimistica.

Gramellini “Esistono due Meloni: quella istituzionale e quella del weekend” pic.twitter.com/E3NVbxoH6s — DC News (@DNews10443) February 11, 2026

Floris, inoltre, ha chiesto a Gramellini del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale: “Cosa sta succedendo a destra di Giorgia Meloni?”. E lui ha risposto: “È interessante capire se Vannacci la Meloni riuscirà a tenerlo dentro la coalizione”.

Mentre sul caso del comico Andrea Pucci che ha rinunciato a Sanremo per gli insulti ricevuti, ha detto: “È lui che ha deciso di non andarci, ha avuto delle critiche anche ironiche, altre invece violente come capita spesso sui social, ma un personaggio pubblico se le può anche aspettare secondo me”.



