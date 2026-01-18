Cadavere scoperto nell’azienda del marito di Federica Torzullo, sospetti sempre più gravi





Potrebbe esserci una svolta significativa nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara (Roma) di cui non si hanno notizie dal 8 gennaio scorso. Nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, fonti dell’Adnkronos hanno riferito che è stato rinvenuto il corpo di una donna presso la sede dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, il quale si trova attualmente in caserma per essere interrogato.





Il ritrovamento è avvenuto in via comunale di San Francesco. Al momento, le operazioni di recupero e identificazione del corpo sono in corso. Secondo le informazioni disponibili, il cadavere era sepolto e solo una parte di esso era visibile in superficie. Gli investigatori stanno lavorando per estrarre il corpo e procedere con l’identificazione formale.

In merito alla scomparsa di Federica Torzullo, i pubblici ministeri di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio, affidando le indagini ai carabinieri. Ieri, la procura, guidata da Alberto Liguori, ha comunicato che gli accertamenti effettuati hanno portato a una “copiosa repertazione di tracce ematiche”. Inoltre, i primi elementi raccolti, “per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno“.

Le indagini condotte dai carabinieri di Anguillara Sabazia e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia, coadiuvati dai Ris di Roma, hanno permesso di rilevare “tracce ematiche dappertutto”. Queste tracce sono state trovate all’interno dell’abitazione dei coniugi, sugli abiti da lavoro di Carlomagno, all’interno della sua auto, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell’azienda familiare a lui in uso.

La situazione si complica ulteriormente per Claudio Carlomagno, che, secondo quanto riportato dallo zio di Federica, ha smesso di salutare i suoceri e non ha visto il figlio da quando è avvenuta la scomparsa. Inoltre, rimane un mistero la chiamata effettuata alla colf, che potrebbe fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Il ritrovamento del corpo di Federica ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità di Anguillara, dove la donna era ben conosciuta. La famiglia e gli amici di Federica hanno vissuto giorni di angoscia e incertezza, sperando in un esito positivo delle indagini. Tuttavia, con la scoperta del corpo, le speranze di un ritorno a casa si sono affievolite, lasciando spazio a un clima di tristezza e inquietudine.

Le autorità continuano a lavorare intensamente per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda e per comprendere le circostanze che hanno portato alla scomparsa di Federica Torzullo. La posizione di Claudio Carlomagno rimane sotto scrutinio, e gli investigatori stanno esaminando ogni possibile indizio per determinare il suo coinvolgimento nella scomparsa e



