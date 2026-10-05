Caffè Italia riparte su Rai 3 con Strabioli e Mauro: nuove ospitate e spazi di approfondimento





Dopo la pausa estiva, il 5 ottobre riprende su Rai 3 Caffè Italia, il programma culturale che anima il primo pomeriggio del lunedì alle 15:25 circa. L’edizione 2026-2027 conferma la formula consolidata della scorsa stagione, con puntate dalla durata di circa 45 minuti, fruibili anche in streaming e on demand su RaiPlay per garantire un accesso flessibile e su più dispositivi.





Caffè Italia

Al timone ritroviamo la coppia ormai collaudata composta da Pino Strabioli e Greta Mauro. Strabioli, volto noto di Rai 3, dopo esperienze recenti al di fuori dello studio televisivo come la partecipazione a The Unknown su Rai 2, concentra nuovamente il suo impegno soprattutto su Caffè Italia. Affiancato da Greta Mauro, che arriva da un’esperienza estiva nel daytime di Rai 1 con 1mattina News, il programma guadagna in dinamismo ed eleganza, due caratteristiche che si riflettono nella conduzione e nell’impostazione generale della trasmissione.

Approfondimenti culturali e ospiti di rilievo

Il cuore del programma resta incentrato sull’analisi delle grandi questioni etiche, artistiche e culturali del nostro tempo. Tra i filoni principali troviamo il superamento degli stereotipi e la riflessione critica sulle convenzioni sociali e culturali contemporanee. Ogni puntata si articola come un confronto vivace, punto di incontro tra ospiti provenienti dal mondo della letteratura, del cinema, dell’arte, del teatro e dello spettacolo. La scelta di figure capaci di arricchire il dibattito con la propria esperienza e visione è uno degli elementi chiave che contribuiscono a mantenere un tono brillante senza sacrificare la profondità dei contenuti.

Un elemento distintivo di Caffè Italia è rappresentato dai contributi d’archivio proposti dalle Teche Rai, che attraverso filmati storici e testimonianze inedite offrono agli spettatori una prospettiva sul passato, intrecciando la storia della televisione italiana con quella più ampia della società nel corso dei decenni. Questa dimensione storica conferisce al programma un respiro più articolato e consente di osservare le trasformazioni culturali e sociali con uno sguardo radicato nella memoria collettiva.

Novità di questa edizione è la partnership con la SIAE, che contribuisce a valorizzare ulteriormente i contenuti culturali del programma, ampliandone la portata e la qualità. Questa collaborazione segna un’importante sinergia tra istituzioni del mondo della cultura, rafforzando il ruolo di Caffè Italia come spazio televisivo di riferimento per il confronto civile e artistico.

Rubriche e continuità del format

Tra le rubriche confermate e rinnovate, spicca quella dedicata alla letteratura, affidata a Emanuele Ricucci, scrittore conosciuto per il suo lavoro su tematiche contemporanee come evidenziato nel libro Indecenti. Uomini e donne oltre il politicamente corretto. Questo segmento si propone di interpretare il presente attraverso i libri, dialogando con autori e lettori per svelare come la narrativa possa anticipare e illuminare le trasformazioni sociali, mettendo in luce scenari e futuri possibili.

La trasmissione mantiene una cadenza settimanale, calibrata per il pubblico del primo pomeriggio. Il suo obiettivo è offrire un’esperienza culturale che sappia coniugare approfondimento e intrattenimento, evitando l’eccessiva pesantezza che spesso caratterizza i programmi di approfondimento tradizionali. Grazie a questa formula, Caffè Italia si conferma come un luogo di dialogo intelligente e stimolante, capace di muoversi con disinvoltura tra passato e presente per raccontare il Paese in tutte le sue sfaccettature.

Questa nuova stagione riafferma l’identità di un format ormai stabile nel palinsesto Rai dal 2025. La sintonia tra conduttori, la scelta mirata degli ospiti e le collaborazioni istituzionali, come quella con la SIAE, contribuiscono a garantire un’offerta di elevato livello qualitativo e culturale. Il programma non è rivolto solo ai telespettatori già affezionati, ma ha l’ambizione di coinvolgere nuovi spettatori interessati a esplorare l’Italia attraverso le molteplici declinazioni di arte, società e cultura.

In definitiva, Caffè Italia torna quest’anno a raccontare le sfide e le trasformazioni del nostro tempo con uno sguardo appassionato e curioso. Rimane fedele alle sue radici storiche, proponendo un viaggio attraverso le storie, i pensieri e i racconti che compongono il mosaico della società italiana, stimolando la riflessione e l’approfondimento in un momento del giorno dedicato a una pausa culturale di qualità.

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