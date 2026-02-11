​​


Caos in diretta da Parenzo: Salis collegata da Bruxelles, ma l’ospite in studio la demolisce

11/02/2026
Pur presentando posizioni divergenti, Ilaria Salis e Roberto Vannacci potrebbero esprimersi in modo simile riguardo al prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina nell’aula del Parlamento Europeo, sebbene per ragioni differenti.



L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che parteciperà alla trasmissione “L’aria che tira” su La7 mercoledì 11 febbraio, ha dichiarato: “Avs è un partito pacifista, mentre Vannacci vota in questo modo evidentemente per convergenze ideologiche con Putin.

Oggi voteremo sul prestito all’Ucraina, che comprende una componente di assistenza macrofinanziaria e una parte vincolata all’acquisto o alla produzione di armamenti. Pertanto, mi asterrò in questa votazione, poiché sostengo pienamente la parte di sostegno a un paese aggredito, ma non posso appoggiare il vincolo di una parte significativa di questo prestito all’acquisto o alla produzione di armamenti. Ad esempio, se domani si firmasse la pace, come tutti noi auspichiamo, gli ucraini non potrebbero nemmeno utilizzare questi fondi per la ricostruzione”.



