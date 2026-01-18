​​


Centri per il rimpatrio, la Scuderi si strappa le vesti per i clandestini che delinquono

A Bologna, un capotreno è stato tragicamente ucciso da un immigrato privo di regolare permesso di soggiorno, il quale non avrebbe dovuto trovarsi sul territorio italiano.  A Roma, un funzionario di un ministero è stato brutalmente aggredito da un gruppo di individui nordafricani, i quali erano soggetti a provvedimento di espulsione. Tuttavia, la compagna del funzionario, la signora Scuderi, ha invocato l’applicazione del principio di “umanità” nel contesto di questa vicenda.





