Chi sono I Sottosopra di Reazione a Catena: Claudia, Nicola e Paola nuovi campioni





I Sottosopra sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Claudia, Nicola e Paola hanno battuto Le Copia Incolla, conquistando l’accesso all’Ultima Catena nella puntata del 26 settembre 2026.





Cambio della guardia a Reazione a Catena: I Sottosopra conquistano il titolo, ma alla prima Ultima Catena non riescono a portare a casa il montepremi di 2.172 euro.

Nuovi campioni a Reazione a Catena. Nella puntata andata in onda sabato 26 settembre 2026 su Rai 1, il programma condotto da Pino Insegno ha incoronato I Sottosopra, trio formato da Claudia, Nicola e Paola.

La loro prima apparizione si è conclusa nel migliore dei modi almeno per quanto riguarda il titolo. I tre concorrenti sono infatti riusciti a eliminare Le Copia Incolla, che erano diventate campionesse soltanto nella puntata precedente.

Un’altra staffetta rapidissima, quindi, dopo il lungo regno de Le Pappardelle, rimaste campionesse per 48 puntate consecutive. Nelle ultime giornate il titolo è invece passato velocemente da una squadra all’altra: prima Le Nonno Rock, poi Gli Inseparabili, Le Copia Incolla e adesso I Sottosopra.

Per Claudia, Nicola e Paola l’esordio è stato combattuto fino all’ultimo. La sfida con le campionesse uscenti è rimasta equilibrata e il verdetto è arrivato soltanto nel momento decisivo dell’Intesa Vincente.

Chi sono I Sottosopra di Reazione a Catena

La squadra dei Sottosopra è composta da Claudia, Nicola e Paola.

Al momento, però, c’è un aspetto importante da chiarire. Nelle fonti disponibili dopo la loro prima puntata non sono state ancora rese note in maniera affidabile le età dei tre concorrenti, né la loro esatta provenienza. La stessa ricostruzione pubblicata nelle ore successive alla trasmissione specifica che questi dati non risultano ancora confermati.

Meglio quindi evitare di attribuire loro età, professioni, città o rapporti personali non verificati.

È possibile che maggiori informazioni emergano nelle puntate successive, soprattutto se il trio riuscirà a conservare il titolo. Solitamente è proprio con il proseguire della partecipazione che vengono approfondite le storie personali dei concorrenti.

Quello che sappiamo con certezza è che il debutto è avvenuto nella puntata del 26 settembre, quando I Sottosopra si sono trovati davanti Le Copia Incolla.

Le campionesse uscenti erano Sara, Sara e Lucia, tre giovani studentesse che appena il giorno precedente avevano eliminato Gli Inseparabili. Anche il loro regno, dunque, è durato pochissimo.

La partita tra le due squadre è rimasta molto equilibrata.

Nessun trio è riuscito a prendere un vantaggio decisivo durante i giochi iniziali e tutto si è risolto nell’Intesa Vincente, la prova che stabilisce quale squadra possa accedere all’Ultima Catena.

Claudia, Nicola e Paola sono riusciti a fare leggermente meglio delle avversarie, diventando così ufficialmente i nuovi campioni di Reazione a Catena.

Quanto hanno vinto I Sottosopra a Reazione a Catena

La risposta, almeno dopo la loro prima puntata, è semplice: I Sottosopra non hanno ancora vinto denaro.

La conquista del titolo ha infatti permesso loro di affrontare l’Ultima Catena partendo da un montepremi potenziale molto interessante: 130.000 euro.

Il percorso verso l’Ultima Parola, però, non è stato particolarmente fortunato.

Tra errori, dimezzamenti e aiuti utilizzati durante la catena, la cifra si è progressivamente ridotta fino ad arrivare a 2.172 euro.

A quel punto restava soltanto da individuare la parola conclusiva.

Claudia, Nicola e Paola hanno provato a ragionare sugli indizi forniti dal gioco, ma la risposta scelta non era quella corretta.

La soluzione che avrebbe permesso loro di conquistare i 2.172 euro era “Interno”.

La prima esperienza da campioni si è quindi chiusa senza alcuna vincita economica, ma con qualcosa di altrettanto importante per la prosecuzione del gioco: il diritto di tornare nella puntata successiva per difendere il titolo.

Il continuo cambio di campioni dopo Le Pappardelle

L’arrivo dei Sottosopra è particolarmente curioso perché arriva dopo una fase completamente diversa dell’edizione 2026 di Reazione a Catena.

Per quasi due mesi il programma era stato dominato da Le Pappardelle, Francesca, Carolina e Maria Giulia, tre amiche di Firenze che avevano iniziato la loro avventura il 3 agosto.

Il trio aveva raggiunto 48 puntate consecutive da campione, costruendo anche un montepremi complessivo superiore ai 200mila euro.

Dopo la loro eliminazione, però, è cominciata una vera girandola.

Le Pappardelle sono state battute dalle Nonno Rock, a loro volta sostituite dagli Inseparabili. Questi ultimi hanno poi perso contro Le Copia Incolla, che sono rimaste campionesse soltanto fino all’arrivo dei Sottosopra.

Adesso toccherà quindi a Claudia, Nicola e Paola provare a interrompere questa serie di cambi al vertice.

La prima missione è stata compiuta: conquistare il titolo. La seconda, vincere il montepremi dell’Ultima Catena, è invece rimandata.

Al 27 settembre 2026 il loro bottino complessivo resta quindi fermo a zero euro, mentre età e città di provenienza dei tre concorrenti non risultano ancora confermate dalle fonti disponibili.

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