



Aperta il 21 novembre nella Sala della Protomoteca, ha accolto familiari, rappresentanti istituzionali e persone in fila dalla mattina.





La camera ardente di Corrado Augias è stata aperta sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio. Il giornalista, scrittore e divulgatore televisivo era morto il 19 novembre, a 91 anni. Dalle 10, orario di apertura al pubblico, cittadini e persone arrivate da diverse parti si sono messi in fila lungo la scalinata del Vignola per rendergli omaggio. Già dalle 9, secondo le testimonianze raccolte sul posto, centinaia di persone attendevano il proprio turno. La visita era prevista fino alle 18. L’accesso alla sala ha riunito nello stesso luogo la famiglia, le istituzioni e il pubblico che lo aveva seguito nel tempo.

Ad attendere l’arrivo del feretro nel piazzale capitolino c’erano Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, la famiglia più prossima e i nipoti. Con loro Daniela Pasti, la moglie; Natalia Augias, la figlia; e Pietro Suber, coniuge di Natalia. Erano arrivati poco prima anche Gianni Ippoliti, giornalista, e Walter Veltroni, già primo cittadino della Capitale. La presenza di queste personalità non ha reso meno personale il saluto: chi era in coda ricordava le trasmissioni e i libri, ma anche il modo di Augias di relazionarsi agli altri. Nella sala si sono quindi intrecciati il lutto ufficiale e le memorie dei singoli visitatori.

La visitatrice in testa alla coda ha descritto la partecipazione come un dovere sentito sul piano morale. Stimava Augias e considerava importante ciò che aveva ricevuto dal suo lavoro; recarsi in Campidoglio le permetteva di manifestargli riconoscenza. Un’altra donna si è soffermata sul rispetto e sulla dignità che il giornalista, a suo avviso, riservava a ogni persona. Ha aggiunto, con emozione, di non saper trovare parole sufficienti per descrivere la sua umanità. Un uomo ha ricordato di aver seguito a lungo le trasmissioni e ha menzionato cultura, chiarezza e onestà intellettuale fra le qualità che apprezzava. Dai racconti emergono motivazioni diverse, proprie dell’esperienza individuale.

Fra le persone in attesa c’era una visitatrice commossa, persuasa che figure come Augias dovrebbero rimanere nella memoria per sempre. I presenti ricordavano non solo il divulgatore, ma anche il modo in cui si comportava e la familiarità nata seguendolo sullo schermo. La coda riuniva cittadini senza notorietà e personalità della cultura e delle istituzioni; tuttavia, le testimonianze raccolte fuori dalla sala sottolineavano soprattutto il legame sviluppato grazie al suo lavoro. Si entrava nella Protomoteca salendo la scalinata del Vignola. Prima che la camera ardente aprisse, numerosi visitatori si erano già disposti lungo il percorso d’accesso.

All’interno erano presenti la corona ufficiale di Roma Capitale e un omaggio floreale del Roma Pride. La partecipazione di cittadini di età e storie diverse si è aggiunta al cordoglio espresso in Campidoglio. Il Comune di Roma aveva annunciato che la camera ardente sarebbe stata allestita nella Protomoteca sabato 21 novembre, dalle 10 alle 18. L’Assemblea capitolina aveva inoltre osservato un minuto di silenzio per ricordare Augias, scomparso nella mattinata di giovedì 19 novembre. Il sindaco Gualtieri aveva definito la sua morte una perdita per Roma e per il Paese, esprimendo vicinanza ai familiari. Sono iniziative e dichiarazioni istituzionali distinte dal tributo spontaneo dei visitatori.

Il saluto nella sede capitolina ha riunito visitatori legati ad Augias in modi differenti. C’era chi aveva seguito a lungo le trasmissioni, chi stimava la sua capacità di rendere comprensibili gli argomenti e chi apprezzava il rispetto rivolto agli altri. La sua esperienza da giornalista, autore e divulgatore televisivo ricorreva nei racconti, pur lasciando spazio a ricordi individuali. Alcuni hanno parlato di cultura e chiarezza, altri della dignità che, a loro giudizio, caratterizzava i suoi rapporti con le persone. Una visitatrice ha detto di essere venuta perché sentiva di dovergli molto; un’altra, commossa, ne ha ricordato l’umanità.



