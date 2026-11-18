La statale 240 è interdetta dopo l’urto fra un camion e un’auto, tra Mezzolago e Pieve di Ledro. La donna alla guida è in condizioni gravissime al Santa Chiara di Trento, raggiunto con l’elisoccorso.





La statale 240 è interdetta dopo l’urto fra un camion e un’auto, tra Mezzolago e Pieve di Ledro. La donna alla guida è in condizioni gravissime al Santa Chiara di Trento, raggiunto con l’elisoccorso.





Un incidente ha bloccato la statale 240 tra Mezzolago e Pieve di Ledro, in Trentino, nella mattinata di mercoledì 18 novembre. Una donna di 55 anni è stata estratta dall’automobile distrutta nello scontro con un camion e trasferita in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in condizioni gravissime. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, la messa in sicurezza e i rilievi. Le autorità hanno disposto deviazioni per i veicoli leggeri e restrizioni per i mezzi pesanti lungo la val di Ledro fino a nuova comunicazione. La dinamica è al vaglio degli investigatori.

La richiesta urgente è arrivata poco prima delle 11.30 e ha mobilitato i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri. Anche un elicottero per il soccorso medico è partito da Trento. A liberare la donna dall’auto sono stati i pompieri di Pieve di Ledro e Concei: non è stato necessario impiegare le pinze idrauliche. I sanitari hanno quindi eseguito a lungo manovre rianimatorie sul luogo dell’impatto. Una volta atterrato nelle vicinanze, l’elicottero ha consentito all’équipe medica di proseguire le cure. Durante tutte queste attività, la circolazione è stata mantenuta interrotta, per tutelare chi interveniva e permettere le verifiche lungo la strada.

La dinamica resta da accertare, ma l’ipotesi formulata inizialmente è quella di uno scontro frontale fra un camion e una piccola vettura. La ricostruzione provvisoria suggerisce che l’auto abbia invaso la corsia contraria mentre arrivava il mezzo pesante, rendendo inevitabile la collisione. La vettura è rimasta pesantemente danneggiata. Le forze dell’ordine stanno verificando perché la conducente avrebbe oltrepassato la mezzeria e raccogliendo gli altri elementi necessari per ricostruire l’accaduto. Non sono stati comunicati dettagli sulle ferite della donna, né risultano notizie circa eventuali conseguenze per il camionista.

Dopo i primi soccorsi e le manovre per stabilizzarla, la 55enne ha raggiunto in elicottero l’ospedale Santa Chiara di Trento. Le condizioni della donna sono state indicate come gravissime e il quadro clinico resta preoccupante. La ricostruzione dell’incidente la descrive come residente nella zona e originaria del territorio. I carabinieri di Riva del Garda e Storo hanno eseguito i rilievi, raccogliendo quanto serve per le verifiche. Non sono stati diffusi altri particolari sulle ferite. Le indagini devono ancora stabilire come sia avvenuto lo scontro e se vi siano responsabilità: l’eventuale invasione della corsia opposta resta una prima ipotesi, ancora da confermare.

Per gestire la viabilità, le autorità hanno chiuso completamente la statale 240 nel tratto interessato. Le auto e gli altri veicoli leggeri vengono deviati attraverso la frazione di Pur. Ai mezzi pesanti è stato invece vietato il transito lungo tutta la val di Ledro, fino a nuova comunicazione. La misura serve a lasciare spazio alle operazioni di soccorso e ai rilievi delle forze dell’ordine. La riapertura dipenderà dal completamento degli interventi, dalla rimozione dei veicoli coinvolti e dal ripristino delle condizioni di sicurezza. Non sono stati indicati tempi per la riapertura della strada.

La circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni e sono state attivate deviazioni obbligatorie, con limiti severi per i camion. Intanto, gli investigatori cercano di ricostruire le fasi dell’urto e di chiarire perché la vettura abbia raggiunto la corsia opposta. Alle attività hanno preso parte vigili del fuoco, sanitari, carabinieri e l’elicottero partito da Trento. Le informazioni disponibili non indicano né quando il traffico potrà tornare regolare né come stia la donna. Secondo le autorità, la riapertura dipenderà dal termine delle operazioni e dalla possibilità di garantire condizioni sicure sulla carreggiata.



