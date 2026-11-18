Jessie Webb è morta a 84 anni. Robert Jobson ne ha ricordato la schiettezza e il buon senso; dopo il ritiro, tornò ad affiancare William e Catherine con il piccolo George.





Jessie Webb è morta a 84 anni. Robert Jobson ne ha ricordato la schiettezza e il buon senso; dopo il ritiro, tornò ad affiancare William e Catherine con il piccolo George.





Jessie Webb, tata dei principi William e Harry, è morta all’età di ottantaquattro anni. Robert Jobson, biografo reale, ha diffuso la notizia ricordandone la franchezza e il pragmatismo. Quando i ragazzi erano piccoli, si prese cura di loro; più tardi affiancò William e Catherine nei primi mesi del figlio maggiore, George. Il servizio da tata terminò, ma non la familiarità con William: rimase in contatto con lei e, dopo che si era ritirata, la invitò nuovamente a collaborare con la famiglia in una fase successiva.

Webb entrò nella vita di William e Harry durante la loro infanzia: William aveva sette anni, mentre Harry ne aveva cinque. La famiglia viveva allora una stagione difficile, caratterizzata dai contrasti tra Carlo e Diana e dalla rottura del loro matrimonio. Secondo la ricostruzione citata, Webb provava a offrire ai fratelli occasioni di distacco dalle tensioni, accompagnandoli fuori casa. Nei prati di Cirencester Park i bambini potevano muoversi, giocare e passare del tempo all’aperto, invece di restare immersi per ogni momento nelle preoccupazioni familiari.

Le uscite non cambiavano la situazione degli adulti, ma creavano brevi intervalli più sereni nella giornata dei piccoli. Il racconto attribuisce alla tata questa scelta concreta: allontanare temporaneamente William e Harry dal clima domestico e lasciare loro la possibilità di condividere giochi e svago in un luogo aperto per qualche momento insieme.

Webb mostrava il suo affetto anche attraverso attenzioni quotidiane. Ritenendo che William e Harry fossero troppo magri, avrebbe fatto arrivare nelle loro camere, senza farsi notare, piccoli pasti con bacon, salsicce e dolci. Jobson la ricorda schietta, pronta a esprimere le proprie idee, ma anche attenta a proteggere la riservatezza dei Windsor. Non sfruttò la confidenza con la casa reale per rendere pubblici particolari personali. Il suo modo diretto e la sua discrezione le consentirono di essere vicina ai fratelli in un contesto dominato da regole e cerimoniali.

La scomparsa di Diana lasciò i due fratelli in un periodo doloroso, nel quale Webb continuò a essere una persona fidata e rassicurante. Non ne prese il posto: offrì piuttosto un legame affettivo stabile, mentre la vita privata dei ragazzi era sottoposta all’attenzione dei media. La confidenza nata quando erano piccoli rimase viva negli anni. Divenuto padre, William si rivolse di nuovo a lei. Sebbene si fosse ritirata, Webb tornò a dare una mano alla famiglia nei primi accudimenti di George. La scelta di ricontattarla testimonia quanto fosse ancora significativo il rapporto, anche dopo la conclusione del suo lavoro di tata.

Un approfondimento dell’agenzia UPI documenta che Webb aiutò William e Catherine con George nel 2013, quando aveva 71 anni. La coppia le affidò il bambino mentre partecipava a un evento di beneficenza, pochi mesi dopo la nascita. Il resoconto colloca il suo aiuto in Galles, dove William e Catherine risiedevano allora. Anche un articolo di Vanity Fair del 2014 riferiva che William aveva convinto la sua ex tata, ormai in pensione, a tornare per assistere la famiglia dopo l’arrivo del figlio. Questi precedenti confermano il ritorno di Webb alle cure del piccolo principe.

La sua presenza è documentata anche in occasioni pubbliche della famiglia. Secondo il quotidiano britannico The Standard, Jessie Webb fu invitata al matrimonio di Harry e Meghan Markle nel 2018. Il dato si aggiunge alla continuità del rapporto con i principi anche dopo la conclusione del suo incarico. La notizia della morte, diffusa da Jobson, restituisce così la storia di una tata che seguì William e Harry da bambini e che, in seguito, tornò ad affiancare William nella cura del figlio George. I dettagli sui momenti trascorsi con i fratelli e il suo ruolo dopo la morte di Diana provengono dal racconto della fonte principale.



