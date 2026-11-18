



La conduttrice di GB News aspetta il terzo figlio dopo tre tentativi di fecondazione assistita; la notizia ha diviso gli utenti sui social.





Nel corso di GB News, Renee Hoenderkamp ha dato un annuncio personale inatteso: aspetta un bambino a 59 anni. Per lei sarà il terzo figlio e la gravidanza è arrivata alla dodicesima settimana. La rivelazione si è inserita in una discussione sulla scelta governativa di dare il via libera a un centro per rifugiati a Piddington, località dell’Oxfordshire. Angela Rayner aveva reso nota l’autorizzazione. Intervenendo sul caso, Hoenderkamp ha raccontato di essersi sentita molto irritata, anche per il suo essere donna e madre, e ha poi menzionato il nuovo arrivo. La conduttrice non aveva parlato prima della gravidanza.

Parlando della vicenda, la conduttrice ha ricondotto il proprio nervosismo all’ansia per ciò che attende i figli. Ha detto che episodi come quello di Piddington la fanno arrabbiare perché si preoccupa del loro domani. Hoenderkamp ha già due figli: Calum, 37 anni, e Alice. Per quest’ultima i resoconti non concordano: nel racconto familiare ha sette anni, mentre nel successivo post social della madre ne compaiono otto. L’annuncio, arrivato senza preavviso, ha attirato attenzione e suscitato opinioni diverse. Molti si sono congratulati, ma altri hanno contestato l’idea di diventare nuovamente madre a un’età prossima ai sessant’anni.

La gestazione è stata possibile grazie alla fecondazione in vitro e agli ovuli che Hoenderkamp aveva messo da parte congelandoli in precedenza. Per accedere alla procedura, la conduttrice ha scelto una struttura polacca, dopo le difficoltà incontrate nel Regno Unito. Ha riferito che nel Regno Unito le cliniche non prendono in carico donne oltre un’età vicina ai 55 anni. La gravidanza in corso è stata preceduta da tre cicli di procreazione assistita. Hoenderkamp ha ammesso che non si è trattato di un cammino agevole: per riuscirci sono occorsi tre tentativi. La sua vicenda alimenta la discussione sull’età diventare madre e sulle possibilità di accedere alle cure riproduttive.

Le reazioni online non si sono limitate ai messaggi di auguri. Su X alcuni utenti hanno criticato la decisione, definendola egoistica e contestando che una donna di 59 anni scelga di avere un altro figlio pur avendo già una famiglia. Un commento ha messo in dubbio che Hoenderkamp fosse una persona assennata; un altro ha sostenuto che avrebbe dovuto apprezzare la famiglia che ha già. Si tratta di giudizi espressi dagli utenti, non di fatti sulla conduttrice o sulla gravidanza. La fonte non riporta valutazioni mediche individuali né informazioni sulle condizioni della gestazione oltre al dato, riferito da Hoenderkamp, delle dodici settimane.

La conduttrice ha risposto spiegando perché non fosse intervenuta subito sui messaggi. Per tutta la giornata aveva accompagnato Alice a una gara di trampolino elastico in palestra; durante la competizione non c’era segnale telefonico e non aveva potuto seguire le discussioni. Ha osservato, con ironia, che forse era stato meglio così. Una volta tornata online, ha ringraziato le migliaia di persone che le avevano scritto per congratularsi. Nel messaggio ha parlato della nascita di sua figlia, pur trovandosi ancora nelle prime fasi della gravidanza. Alle critiche ha risposto dicendo che non le interessa ciò che gli altri pensano.

Il percorso che ha portato alla gravidanza è stato desiderato e ha richiesto tre tentativi; per il trattamento sono stati impiegati ovuli congelati e una clinica polacca. Hoenderkamp ha reso pubbliche le difficoltà affrontate e la scelta di rivolgersi all’estero, ma non sono disponibili informazioni aggiuntive sulla struttura né sulle cure. La sua famiglia è composta anche da Calum, adulto, e da Alice, che frequenta ancora la scuola. Per Alice i resoconti indicano due età diverse, sette e otto anni, senza spiegare la discrepanza. L’annuncio è giunto durante l’intervento sul caso politico di Piddington e ha aperto una discussione sulla maternità oltre i cinquant’anni e sulle critiche social.



