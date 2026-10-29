È morta anche la campionessa di salto in lungo nell’atroce incidente ferroviario avvenuto in Spagna





C’era anche Julieta Gallego, atleta spagnola di 24 anni specialista del salto in lungo, tra le vittime del tragico incidente ferroviario ieri a Urda, in provincia di Toledo, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia, costata la vita a 69 persone.





La notizia è stata confermata dalla Federazione spagnola di atletica leggera (Rfea) e dall’AD Sprint, il club madrileno di cui faceva parte.

“La famiglia dell’atletica spagnola si unisce al dolore per la scomparsa di Julieta Gallego nell’incidente ferroviario avvenuto a Urda”, ha scritto la Rfea sui social, nell’esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, alle persone care e ai compagni di squadra.

“Profondo cordoglio” è stato espresso anche dal club AD Sprint, che ha parlato di “cuore stretto dal dolore”, rivolgendo ai familiari dell’atleta “le più sentite condoglianze”. “Riposa in pace Julieta. Farai sempre parte della nostra famiglia Sprint”, si legge nel messaggio della società.

Gallego aveva compiuto 24 anni il 9 ottobre e risiedeva in Germania.



