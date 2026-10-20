Emma Louise Jones e l’abito nero su Instagram: tra i commenti spunta anche Laura Woods





La conduttrice sportiva mostra su Instagram un abito nero al debutto: tra i commenti anche Laura Woods. Il look era per una serata Kids in Mind con oltre 96.000 sterline raccolte.





Un video pubblicato su Instagram è bastato a far parlare i fan di Emma Louise Jones e a strappare una reazione anche a un volto noto della tv sportiva britannica, Laura Woods. La conduttrice, 36 anni, ha mostrato per la prima volta un abito nero molto scollato e aderente, decorato con dettagli dorati e caratterizzato da uno spacco sulla gamba destra.

Jones è conosciuta soprattutto per il lavoro nel mondo delle trasmissioni sportive (tra cui BBC Sport) e per le conduzioni legate a Leeds United TV, Raceday TV e allo Speedway. Sui social conta 445.000 follower, che negli ultimi post hanno commentato in massa la scelta di stile.

Emma Louise Jones: Il video su Instagram e l’abito “al debutto”

Nel filmato, Emma Louise Jones presenta l’outfit ruotando su se stessa per far vedere il vestito da più angolazioni. Nel racconto che accompagna il video spiega che si tratta della prima uscita del capo e insiste sull’effetto brillante dei dettagli, legato anche alle condizioni di luce dell’ambiente in cui sta registrando.

La conduttrice cita anche il marchio da cui proviene l’abito, Oh Polly, precisando che non si tratta di un prodotto ricevuto in omaggio. Tra le note condivise con chi la segue, aggiunge che il vestito le dà una sensazione di “peso” e solidità, salvo poi scherzare sul fatto che, nella quotidianità, finirebbe più facilmente in abiti comodi.

La reazione di Laura Woods e i commenti dei follower

Tra le tante risposte sotto il post spunta anche quella di Laura Woods, 39 anni, conduttrice che lavora con ITV, Amazon Prime Video e TNT Sports. Woods interviene con tre emoji “faccina che si scioglie”, un gesto interpretato dai follower come apprezzamento per il look dell’amica e collega.

Nei commenti, diversi utenti si soffermano in modo ironico sull’effetto “sparkle” di cui Jones parla nel video. C’è chi scrive di aver rivisto più volte la clip senza riuscire a notare le scintille, chi dice che dovrà guardare ancora e chi, invece, sposta l’attenzione sulla qualità delle finiture, citando la cucitura. Sono reazioni che, al di là del tono leggero, mostrano quanto il contenuto abbia catturato l’attenzione della community.

Il secondo post: quattro foto e la serata di beneficenza

Dopo il video, Jones dedica un secondo contenuto allo stesso vestito: pubblica quattro foto in posa e accompagna il carosello con una breve frase, “A final moment for the dress”.

L’outfit, spiega, è stato indossato durante una serata di beneficenza a sostegno di Kids in Mind, iniziativa che ha raccolto oltre 96.000 sterline. Nel commentare l’evento, la conduttrice sottolinea il clima di generosità e la presenza di persone animate da buone intenzioni, descrivendolo come uno degli appuntamenti che preferisce nel corso dell’anno.

Anche sotto questa pubblicazione proseguono i messaggi di apprezzamento: alcuni follower la definiscono “bellissima”, altri si concentrano sull’impatto del look, con battute sul web “in tilt”.

Tra corse estive e Speedway: il lavoro in tv e il legame di famiglia

Parallelamente ai post di moda, Emma Louise Jones continua a raccontare sui social e in tv l’estate delle corse con Raceday TV, alternando abiti diversi e scelte di stile evidenti durante gli impegni di lavoro.

Nel suo percorso televisivo c’è anche lo Speedway per TNT Sports, disciplina che – come ha ricordato – ha un significato particolare in famiglia. Jones spiega che il padre è un grande appassionato e che la copertura di questo sport è stata motivo di orgoglio per lui, anche perché ha riattivato ricordi personali legati a quando lo seguiva da ragazzo.

Tra gli episodi citati dalla conduttrice, c’è il passaggio a Odsal per il rugby league, occasione in cui dice di aver visto la vecchia pista senza però averla mai osservata “in azione”, aggiungendo che le piacerebbe rivederla tornare operativa. Racconta inoltre di aver partecipato con il padre a un evento al National Speedway Stadium di Belle Vue Manchester, dove lui le avrebbe fatto una sorta di breve “briefing” sulla storia della disciplina.

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