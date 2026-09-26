Enrico Brignano, chi è la moglie Flora Canto: età, lavoro, figli e come si sono conosciuti





Flora Canto è la moglie di Enrico Brignano: attrice e conduttrice romana, ha 43 anni ed è madre di Martina e Niccolò. I due sono sposati dal 2022.





Flora Canto ed Enrico Brignano si sono conosciuti nel mondo dello spettacolo e stanno insieme dal 2014. Dopo due figli, hanno celebrato il matrimonio il 30 luglio 2022.

Al fianco di Enrico Brignano da oltre dieci anni c’è Flora Canto, attrice, conduttrice e volto televisivo che negli anni è riuscita a costruire un percorso professionale autonomo, passando da Uomini e Donne alla recitazione, fino ai programmi Rai.

Flora è nata a Roma il 12 febbraio 1983 e nel 2026 ha quindi 43 anni. Enrico Brignano, nato il 18 maggio 1966, ne ha 60: tra marito e moglie ci sono dunque quasi 17 anni di differenza.

La loro storia è iniziata nel 2014, anche se sul primo incontro sono circolate negli anni ricostruzioni leggermente differenti. Gli stessi protagonisti hanno raccontato pubblicamente l’inizio del loro rapporto, trasformandolo spesso in un divertente aneddoto. Nel maggio 2026 Brignano è tornato a parlarne anche a Domenica In.

Chi è Flora Canto: età e che lavoro fa

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio 1983. Prima di diventare attrice e conduttrice, il suo nome era già comparso nel mondo della televisione per la relazione con Filippo Bisciglia, precedente alla notorietà di lui come conduttore di Temptation Island.

Bisciglia partecipò al Grande Fratello 6 e la loro relazione terminò durante quel periodo. Flora entrò successivamente nel mondo di Uomini e Donne, partecipando come tronista.

Ma quella parentesi televisiva non è rimasta il centro della sua carriera.

Flora ha infatti studiato recitazione e ha cominciato a lavorare come attrice, partecipando nel 2008 a Vieni avanti cretino con Lino Banfi. Successivamente sono arrivati altri ruoli televisivi e cinematografici, compresa una partecipazione a Don Matteo.

Negli anni si è divisa sempre più tra recitazione, conduzione e intrattenimento.

Ha partecipato a Tale e Quale Show, è stata protagonista di Made in Sud e Colorado, ha condotto Ricette all’italiana su Rete 4 e per tre stagioni Fatto da mamma su Rai 2.

Nel 2023 ha affiancato Carlo Conti a I migliori anni, mentre nel 2024 è entrata nella squadra de I Fatti Vostri. Nel 2025 ha partecipato alla quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori e ha condotto con Francesco Facchinetti il San Marino Song Contest.

La carriera teatrale è diventata nel frattempo sempre più importante. Nel 2026 Flora Canto è impegnata anche con progetti propri, un aspetto sul quale lo stesso Brignano ha insistito in una recente intervista al Corriere della Sera, sottolineando che la moglie ha raggiunto una propria maturità artistica e sta portando avanti spettacoli autonomamente.

Come si sono conosciuti Enrico Brignano e Flora Canto

Questa è probabilmente la parte più curiosa della loro storia.

Flora Canto ha raccontato pubblicamente che uno dei momenti decisivi avvenne durante un provino teatrale. Brignano stava cercando un’attrice che interpretasse sua moglie sul palcoscenico e Flora partecipò alla selezione.

Il provino sarebbe durato molto più di quelli delle altre candidate.

Flora ha raccontato che, mentre altre attrici rimanevano nella stanza una decina di minuti o un quarto d’ora, lei rimase con Brignano per oltre un’ora.

Anche il pezzo scelto per l’audizione fu particolare. Mentre altre candidate avevano preparato brani teatrali classici, Flora decise di presentare un personaggio comico di Anna Marchesini, la sessuologa.

Tra i due nacque immediatamente una certa sintonia.

La coppia ha raccontato questa storia con la consueta ironia anche durante un’ospitata a Che tempo che fa, mentre RaiPlay conserva il racconto fatto da Brignano a Domenica In il 31 maggio 2026.

Va detto che alcune ricostruzioni giornalistiche indicano come primo incontro Sabaudia nel 2013. Il Corriere della Sera, per esempio, colloca lì l’inizio della conoscenza tra i due.

È quindi più prudente distinguere il primo incontro riportato dalle cronache dal provino teatrale che i diretti interessati hanno raccontato come momento fondamentale della loro conoscenza e attrazione reciproca.

La relazione non fu comunque immediatamente lineare.

Flora ha raccontato che ci fu anche una separazione: Brignano si allontanò per alcuni mesi prima di tornare da lei. Quando lo fece, Canto non gli rese immediatamente semplice la riconciliazione.

Da quel momento la relazione è diventata stabile e viene fatta risalire ufficialmente al 2014.

I figli di Enrico Brignano e Flora Canto

Dalla loro relazione sono nati due figli.

La primogenita si chiama Martina ed è nata il 10 febbraio 2017.

Quattro anni dopo, il 20 luglio 2021, è arrivato il secondo figlio, Niccolò.

Quando Brignano e Flora hanno deciso di sposarsi, dunque, erano già genitori di entrambi i bambini. Alla cerimonia Martina aveva cinque anni, mentre Niccolò aveva appena compiuto un anno.

Proprio la famiglia è diventata negli ultimi anni una componente importante anche dei rispettivi racconti pubblici, pur mantenendo i bambini relativamente lontani dalla sovraesposizione mediatica.

Quando si sono sposati Flora Canto ed Enrico Brignano

Dopo diversi anni insieme, Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati il 30 luglio 2022.

Per il matrimonio hanno scelto una location sul mare: la cerimonia civile è stata celebrata alla Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, nel territorio di Ladispoli.

A unirli civilmente è stato il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando. Tra i testimoni della coppia figurava anche l’attrice Tosca D’Aquino, collega e amica di Brignano.

Alla cerimonia erano naturalmente presenti Martina e Niccolò.

Le nozze hanno rappresentato il coronamento di una relazione iniziata circa otto anni prima, ma non hanno cambiato molto la quotidianità di una coppia che aveva già costruito la propria famiglia.

E anche professionalmente i due continuano a muoversi su binari paralleli: Brignano resta uno dei protagonisti della comicità e del teatro italiano, mentre Flora Canto alterna televisione, recitazione e palcoscenico, cercando sempre più di evitare quella semplice etichetta di “moglie di” che lei stessa non ama.

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