Quanti figli ha Enrico Brignano? Chi sono Martina e Niccolò e quanti anni hanno





Enrico Brignano ha due figli, Martina e Niccolò, nati dalla relazione con Flora Canto. La primogenita è nata nel 2017, mentre il secondogenito è arrivato nel 2021.





Martina e Niccolò sono i due figli di Enrico Brignano e Flora Canto. Nel 2026 hanno rispettivamente 9 e 5 anni e compaiono solo occasionalmente sui social dei genitori.

Dietro il successo di Enrico Brignano c’è una dimensione familiare diventata particolarmente importante nella sua vita dopo i cinquant’anni. Il comico e attore romano è infatti padre di due figli, Martina e Niccolò, entrambi nati dalla relazione con Flora Canto, attrice e conduttrice che Brignano ha sposato il 30 luglio 2022.

Brignano è diventato padre relativamente tardi e non ha mai nascosto quanto questa esperienza abbia cambiato le sue priorità. A Verissimo aveva raccontato che i bambini gli hanno dato una ragione ulteriore per migliorarsi anche come uomo e continuare a svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi.

Il primo grande cambiamento è arrivato nel 2017, con la nascita di Martina.

Quattro anni più tardi la famiglia si è allargata con l’arrivo di Niccolò.

Martina Brignano, quanti anni ha la prima figlia di Enrico Brignano

Martina è la primogenita di Enrico Brignano e Flora Canto.

Su alcune pagine online viene riportato l’11 febbraio 2017, ma la fonte contemporanea dell’ANSA permette di stabilire con maggiore precisione la data: Martina è nata il 10 febbraio 2017 a Roma, alle 11.38, presso la clinica Mater Dei. Alla nascita pesava 2,820 chilogrammi.

Di conseguenza, nel settembre 2026 Martina ha 9 anni.

Per Brignano si trattava della prima esperienza come padre. Aveva 50 anni e negli anni successivi ha parlato più volte pubblicamente delle emozioni legate alla paternità.

Flora Canto e Brignano hanno condiviso nel tempo alcuni momenti familiari sui social, ma Martina non svolge un’attività nel mondo dello spettacolo e, vista anche la giovane età, le informazioni pubbliche che la riguardano restano comprensibilmente limitate.

La nascita della bambina ha però inevitabilmente modificato la vita della coppia.

Brignano ha raccontato di aver scoperto la paternità in una fase matura della propria esistenza e di vivere proprio per questo con particolare attenzione i piccoli cambiamenti e le tappe della crescita dei figli.

Niccolò Brignano, quanti anni ha il secondo figlio

Dopo Martina, Enrico Brignano e Flora Canto hanno deciso di allargare la famiglia.

Nel luglio del 2021 è nato Niccolò, il loro secondo figlio. Le fonti dell’epoca confermano la nascita nel luglio 2021; alcune schede riportano il 18 luglio, mentre l’annuncio pubblico della coppia venne ripreso il 20 luglio.

Nel settembre 2026, dunque, Niccolò ha 5 anni.

Flora Canto aveva raccontato che la decisione di avere un secondo bambino era maturata anche durante il periodo difficile della pandemia. La coppia desiderava una notizia positiva per la propria famiglia e voleva dare un fratellino o una sorellina a Martina.

Brignano ha invece scherzato più volte sulla paternità arrivata in età adulta.

Nel 2022, parlando dei bambini a Verissimo, aveva sottolineato come Martina e Niccolò riuscissero a farlo sentire più giovane.

Quando Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati il 30 luglio 2022, entrambi i bambini erano presenti alla cerimonia. Martina aveva cinque anni e Niccolò aveva appena compiuto un anno. Le nozze furono celebrate alla Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, sul mare, dal sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

Enrico Brignano e Flora Canto genitori

La storia tra Enrico Brignano e Flora Canto è iniziata nel 2014 e la nascita dei figli ha preceduto il matrimonio.

Prima è arrivata Martina nel 2017, poi Niccolò nel 2021 e infine, nel 2022, le nozze.

Brignano aveva già avuto un precedente matrimonio con Bianca Pazzaglia, conclusosi nel 2013, ma da quell’unione non risultano figli. Le fonti biografiche attribuiscono infatti all’attore due figli in totale, entrambi avuti con Flora Canto.

La famiglia entra inevitabilmente anche nel lavoro del comico. Nei suoi spettacoli Brignano utilizza spesso episodi della quotidianità come marito e padre trasformandoli in monologhi e situazioni comiche.

Allo stesso tempo, quando parla seriamente della paternità, emerge un aspetto differente. L’attore ha spiegato che Martina e Niccolò rappresentano per lui una motivazione per migliorarsi e che essere diventato padre dopo i cinquant’anni gli ha permesso di vivere questa esperienza con una consapevolezza particolare.

Oggi, quindi, Enrico Brignano ha due figli: Martina, 9 anni, e Niccolò, 5 anni. Due bambini arrivati in una fase relativamente matura della sua vita e che, come lo stesso attore ha raccontato più volte, hanno profondamente cambiato la sua quotidianità.

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