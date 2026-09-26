Grande Fratello Vip, Valeria Marini vuota il sacco su Simone Annicchiarico

Valeria Marini sorprende Alex Belli nella Casa del GF Vip confessando la sua attrazione per Simone Annicchiarico, squalificato dal reality soltanto poche ore prima della rivelazione.





La permanenza di Simone Annicchiarico nella Casa del Grande Fratello Vip è durata appena otto giorni, ma il suo nome continua a essere al centro delle conversazioni tra i concorrenti. Dopo la squalifica arrivata in seguito a una bestemmia pronunciata davanti alle telecamere, a riportare l’attenzione sull’ex inquilino è stata questa volta Valeria Marini, protagonista di una confessione inaspettata durante una conversazione notturna con Alex Belli.

La rivelazione è arrivata dopo la quarta puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Terminata la diretta, gli inquilini hanno continuato a confrontarsi sugli ultimi avvenimenti e proprio durante uno di questi momenti Valeria ha ammesso apertamente di aver provato attrazione per Annicchiarico.

Una dichiarazione arrivata quando il diretto interessato aveva ormai lasciato il programma. Simone Annicchiarico, infatti, era stato squalificato dopo soltanto otto giorni dall’inizio della sua esperienza e non si trovava più nella Casa quando la showgirl ha parlato dei sentimenti maturati nei suoi confronti.

La vicenda della squalifica era tornata al centro dell’attenzione anche durante la quarta puntata. Annicchiarico ha avuto la possibilità di presentarsi in studio e affrontare pubblicamente quanto accaduto, ma la sua presenza non ha comportato un reintegro nel gruppo. La sua esperienza come concorrente resta quindi conclusa.

Nonostante il poco tempo trascorso insieme, l’uscita di Simone sembra aver lasciato un segno tra diversi protagonisti dell’edizione. Nei giorni precedenti erano già emerse le reazioni dispiaciute di alcuni inquilini. La confessione di Valeria Marini aggiunge però un elemento differente, perché rivela l’esistenza di un interesse personale che fino a quel momento non era stato espresso in maniera così esplicita.

Parlando con Alex Belli, Valeria ha chiarito senza esitazioni quale fosse la natura del suo interesse:

“A me Simone piaceva pure come persona. Mi piaceva. Io avevo attrazione per lui, mi piaceva. Sono due ore che te lo dico!”.

Le parole della showgirl hanno sorpreso il suo interlocutore. Dalla conversazione emerge infatti che Valeria riteneva di aver già provato a far comprendere ad Alex ciò che pensava di Annicchiarico, mentre Belli non sembrava aver colto fino a quel momento la portata del suo interesse.

Non si sarebbe trattato, dunque, soltanto della simpatia sviluppata normalmente tra due persone costrette a condividere gli stessi spazi per gran parte della giornata. Valeria Marini ha parlato esplicitamente di “attrazione”, facendo emergere una possibile dinamica che la squalifica di Simone ha interrotto prima che potesse eventualmente svilupparsi.

I due avevano avuto a disposizione soltanto pochi giorni per conoscersi. Annicchiarico era entrato nella Casa senza una precedente esperienza nei reality e proprio il suo modo di affrontare le dinamiche del programma aveva attirato l’attenzione sia degli altri concorrenti sia del pubblico.

La confessione di Valeria assume quindi un significato particolare per il momento in cui è avvenuta. Se fosse arrivata prima della squalifica, avrebbe potuto aprire una nuova dinamica direttamente all’interno del programma. Invece la showgirl ha reso evidente il proprio interesse quando Simone era già fuori dalla Casa.

Non è possibile stabilire come sarebbe evoluto il loro rapporto qualora Annicchiarico fosse rimasto in gioco. Durante la breve convivenza, infatti, non era emerso pubblicamente un coinvolgimento sentimentale tra i due tale da permettere di parlare di una relazione in corso. Le parole pronunciate da Valeria riguardano esclusivamente l’attrazione che lei ha dichiarato di aver provato.

La situazione potrebbe comunque tornare al centro delle prossime puntate. Simone Annicchiarico, dopo la squalifica, è già comparso nello studio del Grande Fratello Vip e potrebbe quindi venire a conoscenza della confessione fatta da Valeria Marini.

Resta da vedere se la produzione deciderà di mostrare ad Annicchiarico le immagini della conversazione e se gli verrà chiesto di commentare le parole della showgirl. Al momento non viene riportata alcuna sua reazione alla dichiarazione e non ci sono quindi elementi per stabilire se l’interesse possa essere ricambiato.

La rivelazione contribuisce però a mantenere Simone al centro delle dinamiche del reality anche dopo la sua uscita. La squalifica ha impedito al concorrente di proseguire il gioco, ma non ha cancellato i rapporti costruiti durante la sua breve permanenza.

Per Valeria Marini, invece, l’esperienza nella Casa continua. La showgirl dovrà proseguire il proprio percorso senza Annicchiarico, mentre Alex Belli è diventato il primo destinatario della confessione sull’attrazione provata per l’ex concorrente.

in che senso valery era attratta da simone gelato #gfvip https://t.co/jXoaAsHpm8 — OPI | CONFESSIONS II DOLLAR BABE era (@opiquellovero) September 26, 2026

Il particolare ha inevitabilmente modificato anche la lettura di alcuni momenti trascorsi insieme nei giorni precedenti. Fino alla conversazione notturna, infatti, l’interesse della showgirl non era stato manifestato in termini così diretti. È stata lei stessa, parlando con Belli, a eliminare qualsiasi ambiguità sulla natura della propria attrazione.

La squalifica ha così chiuso la possibilità di vedere un’eventuale evoluzione del rapporto direttamente sotto le telecamere della Casa. Ciò non esclude che la questione possa essere affrontata in studio, soprattutto dopo una dichiarazione tanto esplicita.

Per ora, l’unico elemento concreto rimane quanto detto da Valeria Marini. La showgirl ha ammesso che Simone Annicchiarico le piaceva sia come persona sia sul piano dell’attrazione, mentre non è stata riportata una posizione analoga da parte dell’ex concorrente.

A pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, dunque, Annicchiarico continua a essere uno dei nomi più presenti nelle dinamiche del programma nonostante non faccia più parte del gioco. Prima la squalifica, poi il ritorno in studio e adesso la confessione di Valeria Marini: la sua esperienza nella Casa si è conclusa rapidamente, ma le conseguenze di quei pochi giorni di convivenza continuano a emergere tra gli inquilini.