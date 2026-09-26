Enrico Brignano, chi erano i genitori: il padre Antonino e la madre Anna





Antonino e Anna sono stati due figure fondamentali nella vita di Enrico Brignano. Il padre, di origini siciliane, e la madre, abruzzese, hanno gestito per decenni una frutteria a Roma.





Enrico Brignano ha raccontato spesso i genitori Antonino e Anna, trasformando ricordi familiari in comicità. Il padre è morto nel 2011, la madre nel marzo 2025.

Dietro molti dei monologhi di Enrico Brignano ci sono episodi realmente vissuti all’interno della sua famiglia. Il comico romano non ha mai nascosto quanto il padre Antonino e la madre Anna Rinaldi abbiano influenzato il suo carattere, il suo modo di lavorare e persino la sua comicità.

Brignano è nato a Roma il 18 maggio 1966 ed è cresciuto a Dragona, nella periferia della Capitale. La sua era una famiglia lontana dal mondo dello spettacolo e abituata a una quotidianità fatta soprattutto di lavoro e sacrifici.

In un’intervista al Corriere della Sera, Brignano ha raccontato che il padre aveva frequentato la scuola fino alla terza elementare e la madre fino alla quinta. Eppure, proprio da loro sostiene di aver imparato un fortissimo senso del dovere. Antonino e Anna hanno infatti gestito per circa quarant’anni una frutteria, aprendo il negozio ogni giorno indipendentemente dalle difficoltà.

Quel modello familiare è rimasto profondamente impresso nell’attore, che ancora oggi collega la propria disciplina professionale proprio all’esempio ricevuto in casa.

Chi era Antonino, il padre di Enrico Brignano

Il padre di Enrico Brignano si chiamava Antonino. Era nato in Tunisia da una famiglia di origini siciliane e successivamente si era trasferito in Italia.

La sua non fu una vita semplice.

Brignano raccontò a Maurizio Costanzo che il padre era arrivato dalla Tunisia senza grandi disponibilità economiche. Aveva iniziato con una frutteria e nel corso della vita aveva svolto anche altri lavori per mantenere la famiglia.

Tra gli insegnamenti ricevuti dal padre, Enrico ha indicato soprattutto l’onestà.

Antonino è stato anche una delle principali fonti d’ispirazione della comicità del figlio. Situazioni domestiche, espressioni, atteggiamenti e piccoli episodi familiari sono stati trasformati nel tempo in materiale per i suoi spettacoli.

Non è quindi casuale che Brignano abbia dedicato proprio al padre lo spettacolo Tutto suo padre, realizzato nel 2011.

Antonino morì nello stesso anno. La sua scomparsa lasciò un vuoto particolarmente profondo nell’attore, che negli anni successivi lo ha ricordato diverse volte pubblicamente.

C’era anche un grande rimpianto: Antonino non ha potuto conoscere i nipoti Martina e Niccolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021. In una dedica pubblicata anni dopo la morte del padre, Brignano spiegò però che avrebbe fatto conoscere ai suoi figli la figura del nonno attraverso fotografie e racconti.

Chi era Anna Rinaldi, la madre di Enrico Brignano

La madre dell’attore si chiamava Anna Rinaldi ed era originaria di Palombaro, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Era nata nel 1935 e aveva trascorso gran parte della propria vita a Dragona insieme al marito e alla famiglia.

Anche le radici abruzzesi della madre hanno lasciato tracce nei racconti di Brignano.

L’attore ha ricordato le vacanze e i periodi trascorsi da bambino in Abruzzo, tra Palombaro, Fara San Martino, Francavilla al Mare, Tollo e Vasto. Diversi ricordi di quel mondo familiare e di campagna sarebbero poi entrati anche nei suoi sketch.

Anna era una presenza fondamentale nella vita del figlio e, secondo quanto raccontato dallo stesso Brignano, era anche la sua prima fan.

È morta nel marzo 2025, all’età di 89 anni. Brignano si trovava in tournée in Sicilia con I 7 Re di Roma quando ricevette la notizia. Dopo essere rientrato a Roma per il funerale, decise di riprendere gli spettacoli perché, come ha successivamente spiegato, era convinto che sua madre avrebbe voluto così.

Nel messaggio pubblico con il quale le disse addio, Brignano la invitò idealmente a raggiungere il marito Antonino, immaginandolo ad aspettarla.

Anche la figura della madre è diventata successivamente parte del suo lavoro.

Bello di mamma!, lo spettacolo portato in tournée da Brignano e arrivato anche su Rai 1 nel settembre 2026, è stato pensato anche come un omaggio ad Anna. Parlando del progetto, l’attore ha spiegato esplicitamente di averlo realizzato in ricordo della madre.

La frutteria e gli insegnamenti ricevuti dai genitori

Uno degli aspetti più interessanti della storia familiare di Enrico Brignano riguarda proprio il negozio dei genitori.

Antonino e Anna hanno lavorato per circa quarant’anni in una frutteria. Brignano ricorda soprattutto la loro costanza: qualunque cosa accadesse, bisognava alzarsi, andare al lavoro e aprire la serranda.

È un principio che l’attore sostiene di aver trasferito direttamente nella propria professione.

Anche il giorno della morte della madre si trovò di fronte a un dilemma simile. Doveva decidere se annullare o meno lo spettacolo previsto a Catania. Scelse di andare in scena, ricordando quanto Anna amasse il teatro e il suo lavoro.

In questo senso, Antonino e Anna sono diventati qualcosa di più dei genitori raccontati occasionalmente nelle interviste. Una parte consistente della comicità di Brignano nasce proprio dalla sua famiglia, dai modi di parlare, dalle regole domestiche e dall’educazione ricevuta durante l’infanzia a Dragona.

Lo stesso attore ha spiegato che l’ispirazione per la propria carriera è partita dalla famiglia: gli è bastato, in molti casi, ricordare ciò che accadeva in casa per trasformarlo in racconto comico.

Prima Tutto suo padre, dedicato ad Antonino, e poi Bello di mamma!, legato al ricordo di Anna: due spettacoli che raccontano quanto i genitori siano rimasti presenti nella vita artistica di Enrico Brignano anche dopo la loro scomparsa.

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