Enrico Brignano e Flora Canto: quanti anni di differenza hanno e da quanto tempo stanno insieme





Enrico Brignano e Flora Canto sono una delle coppie più conosciute dello spettacolo italiano. Tra loro ci sono 17 anni di differenza e la relazione dura da oltre un decennio.





La loro è una storia d’amore che nel corso degli anni ha attirato spesso la curiosità del pubblico. Enrico Brignano e Flora Canto hanno costruito insieme una famiglia, sono diventati genitori di due bambini e, dopo diversi anni di relazione, hanno deciso di sposarsi. Una delle domande più cercate sulla coppia riguarda proprio la loro età: quanti anni di differenza ci sono tra Enrico Brignano e Flora Canto?

La risposta è 17 anni. Enrico Brignano è nato a Roma il 18 maggio 1966, mentre Flora Canto è nata, sempre a Roma, il 12 febbraio 1983. Nel 2026 Brignano ha quindi compiuto 60 anni, mentre Flora Canto ne ha 43.

Una differenza d’età che non ha impedito alla coppia di costruire un rapporto ormai molto lungo e una famiglia con due figli.

Enrico Brignano e Flora Canto, da quanto tempo stanno insieme

Anche sulla data di inizio della relazione si trovano talvolta indicazioni leggermente differenti. Diverse fonti indicano il 2014 come l’anno in cui è iniziata ufficialmente la loro relazione, mentre il primo incontro viene fatto risalire al 2013. Il Corriere della Sera racconta infatti che i due si conobbero nel 2013 e che tra loro nacque subito un’intesa; altre fonti indicano invece il 2014 come inizio del fidanzamento.

Di conseguenza, nel 2026 Brignano e Flora Canto stanno insieme da circa 12 anni, considerando il 2014 come inizio della relazione ufficiale.

Il loro incontro ha avuto negli anni diversi racconti e aneddoti. Flora ha spiegato in televisione di aver sostenuto un provino per interpretare la moglie di Brignano in scena e di essersi trattenuta molto più a lungo delle altre candidate. Da quell’incontro professionale sarebbe progressivamente nato qualcosa di più personale

Il rapporto è poi diventato sempre più importante. Nel 2017 è nata Martina, la loro prima figlia, mentre nel 2021 è arrivato Niccolò, il secondogenito.

Brignano ha parlato pubblicamente più volte dell’importanza della famiglia. Ospite di Verissimo nel 2022, raccontò quanto i figli avessero cambiato la sua vita e descrisse Flora come una donna dotata di una grande energia.

Il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto

Dopo diversi anni insieme e la nascita dei due figli, è arrivato anche il matrimonio. La proposta era diventata un piccolo evento pubblico: nel settembre 2021, durante lo spettacolo Un’ora sola ti vorrei all’Arena di Verona, Brignano chiese a Flora Canto di sposarlo davanti agli spettatori. Lei accettò, visibilmente emozionata

Le nozze sono state celebrate il 30 luglio 2022. Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati con rito civile alla presenza dei figli Martina e Niccolò. La cerimonia si è svolta alla Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, sul mare, e a celebrarla è stato il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

Al momento del matrimonio erano già una coppia consolidata da diversi anni. Tra gli invitati c’erano anche diversi personaggi dello spettacolo e tra le testimoni figurava Tosca D’Aquino.

Oggi, dunque, quando ci si domanda quanti anni di differenza ci sono tra Enrico Brignano e Flora Canto, il dato è semplice: 17 anni. Lui è nato nel 1966, lei nel 1983. La loro storia sentimentale viene fatta risalire ufficialmente al 2014, il matrimonio è arrivato nel 2022 e dalla loro unione sono nati Martina e Niccolò. Una relazione che, nel 2026, ha ormai superato il traguardo dei dieci anni.

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