Enrico Brignano, chi è l’ex moglie Bianca Pazzaglia e perché si sono lasciati





Prima di Flora Canto, Enrico Brignano è stato sposato con Bianca Pazzaglia, ballerina e coreografa. Il loro matrimonio è durato dal 2008 al 2013 e sulla separazione entrambi hanno sempre mantenuto grande riservatezza.





Bianca Pazzaglia è la prima moglie di Enrico Brignano. Ballerina, coreografa e insegnante, ha condiviso con l’attore anche diversi progetti professionali prima della separazione nel 2013.

Prima dell’incontro con Flora Canto, nella vita sentimentale di Enrico Brignano c’è stata un’altra relazione molto importante. Il comico romano è stato infatti sposato con Bianca Pazzaglia, professionista della danza che per diversi anni ha condiviso con lui non soltanto la vita privata, ma anche il palcoscenico.

I due si sono sposati nel 2008 e il matrimonio si è concluso nel 2013, dopo circa cinque anni.

A differenza della relazione con Flora Canto, raccontata spesso pubblicamente e sui social, quella con Bianca Pazzaglia è sempre rimasta decisamente più lontana dai riflettori. Anche dopo la separazione, entrambi hanno scelto di non trasformare la fine del matrimonio in una vicenda mediatica.

Ed è proprio per questo che sulla domanda “perché Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia si sono lasciati?” è necessario fare una precisazione: non è mai stata resa pubblica una causa specifica della separazione. Brignano ne ha parlato soltanto in termini generali, facendo riferimento alla necessità, all’interno di una coppia, di mantenere affinità, interesse e un sentimento capace di rinnovarsi nel tempo.

Chi è Bianca Pazzaglia, la prima moglie di Enrico Brignano

Bianca Pazzaglia è una ballerina professionista, coreografa e insegnante. È nata a Roma e ha costruito una lunga carriera nel mondo della danza e dello spettacolo.

Secondo le ricostruzioni biografiche disponibili, ha cominciato professionalmente come ballerina nei primi anni Novanta e nel corso della sua carriera ha lavorato in numerose produzioni televisive. Tra i programmi ai quali viene associata figurano Festivalbar, Zelig e Panariello Show.

La danza è stata anche uno dei punti di contatto professionali con Brignano.

Prima ancora del matrimonio, Bianca ha partecipato ad alcuni spettacoli teatrali dell’attore romano. Tra questi vengono ricordati Capitolo 3… e la storia continua, dei primi anni Duemila, e Non sia mai viene qualcuno. Ha inoltre lavorato come coreografa in progetti legati all’ex marito.

La loro, quindi, non era soltanto una relazione sentimentale: per un periodo i due hanno condiviso anche una parte importante della propria vita artistica.

Successivamente Pazzaglia si è concentrata sempre maggiormente sull’insegnamento e sull’attività fisica, dedicandosi in particolare al Pilates e ad altre discipline legate alla danza e al fitness. Diverse fonti la indicano inoltre tra le professioniste legate al progetto Just Barre.

Dopo la separazione da Brignano ha mantenuto un profilo molto più riservato rispetto all’ex marito, evitando di utilizzare la notorietà derivata dal matrimonio per alimentare il gossip.

Perché Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia si sono lasciati

Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia si sono separati nel 2013, cinque anni dopo le nozze.

I motivi precisi della rottura, però, non sono mai stati raccontati dettagliatamente dai diretti interessati. È quindi scorretto attribuire la separazione a tradimenti, terze persone o altri episodi specifici che non risultano confermati.

Brignano ha affrontato raramente l’argomento. In una delle dichiarazioni riprese dalla stampa, parlando della precedente esperienza matrimoniale, ha semplicemente riconosciuto che tra loro “le cose non sono andate bene”, spiegando poi di aver maturato una concezione differente della vita di coppia, basata su affinità, interesse reciproco e sulla capacità di continuare a innamorarsi nel quotidiano.

Più che una rivelazione su un episodio preciso, le sue parole sembrano quindi descrivere un rapporto che con il tempo aveva smesso di funzionare.

Anche Bianca Pazzaglia ha scelto di non raccontare pubblicamente particolari della separazione. Le fonti che hanno ricostruito la vicenda sottolineano proprio il riserbo mantenuto da entrambi dopo la fine del matrimonio.

Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia hanno avuto figli?

No. Dal matrimonio tra Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia non sono nati figli. Le biografie dell’attore attribuiscono i suoi due figli alla successiva relazione con Flora Canto.

Dopo la separazione del 2013, la vita sentimentale di Brignano è infatti cambiata.

Nel 2014 è iniziata la relazione con Flora Canto. Dalla loro unione sono nati Martina, nel febbraio 2017, e Niccolò, nel luglio 2021. Enrico e Flora hanno poi celebrato il matrimonio il 30 luglio 2022.

Bianca Pazzaglia ha invece continuato a mantenere maggiore discrezione sulla propria vita privata. Alcune fonti più recenti riferiscono che sia diventata madre dopo la relazione con Brignano, ma si tratta di aspetti della sua vita personale sui quali le fonti più autorevoli forniscono pochi dettagli.

Il capitolo con Bianca resta quindi una parte meno conosciuta della biografia di Enrico Brignano: cinque anni di matrimonio, una precedente collaborazione professionale e una separazione vissuta senza accuse pubbliche o particolari scontri mediatici.

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