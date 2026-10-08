



Francesco Guccini, a due mesi dalla scomparsa Teresa racconta il ritrovamento nel giardino

Francesco Guccini, a due mesi dalla scomparsa Teresa racconta il ritrovamento nel giardino: così la figlia del cantautore ha scelto di segnare la ricorrenza del 6 ottobre pubblicando sulle sue storie Instagram la fotografia di una rosa sbocciata nel giardino di casa, accompagnata da poche parole e da una musica che rimandano a un ricordo intimo e privato.





Nella didascalia della storia Teresa ha scritto: «Ieri, a due mesi dalla morte del babbo, è fiorita una rosa nel mio giardino. È fiorita la mia preferita». L’immagine mostra una rosa della varietà Pierre de Ronsard, riconoscibile per i grandi petali bianchi sfumati di rosa che ne caratterizzano l’aspetto. Come sottofondo sonoro per il frammento condiviso Teresa ha scelto Arabesque No. 1 di Claude Debussy, una scelta che ha contribuito a rendere il ricordo più raccolto e personale, lontano dalle celebrazioni pubbliche che si sono susseguite dopo la morte del musicista.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a I casi di Teresa Battaglia.

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La rosa nel giardino: un gesto privato per ricordare Guccini

La pubblicazione della foto della rosa non è stata presentata come una comunicazione ufficiale o una commemorazione pubblica: si è trattato di un dettaglio privato, selezionato e condiviso in un momento che la figlia ha voluto rendere personale. Teresa ha specificato nella didascalia la coincidenza temporale — il 6 ottobre, esattamente due mesi dopo il decesso di Guccini — sottolineando il valore simbolico del fiore e del suo sbocciare in quella data.

Francesco Guccini è scomparso nella notte tra il 5 e il 6 agosto, nella sua casa di Pavana, circondato dalla famiglia; aveva 86 anni. Nei giorni successivi alla sua morte si sono sviluppate in varie città italiane iniziative spontanee: fan e appassionati si sono ritrovati per cantare i suoi brani, trasformando strade e piazze in luoghi di omaggio collettivo. Teresa, che aveva già ringraziato pubblicamente su social chi aveva partecipato a quegli omaggi, ha scelto in questo caso un registro differente: invece della piazza e della condivisione corale, un’immagine di casa ha rappresentato il suo tributo.

Nata nel 1978 dalla relazione tra Guccini e Angela Signorini, Teresa è l’unica figlia del cantautore. Nel corso degli anni ha mantenuto un profilo riservato, esponendosi pubblicamente solo in sporadiche occasioni e con parole misurate. Tra i ricordi pubblici che ha condiviso ci sono frammenti di quotidianità — un panino con la mortadella mangiato insieme, il tempo passato a leggere i giornali — e riflessioni più ampie sul rapporto con il padre. Durante i saluti a Pavana, nel momento del commiato, Teresa pronunciò parole che hanno poi fatto da cornice al modo in cui ha gestito il lutto: «Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta».

Il legame tra padre e figlia si è espresso anche artisticamente: nel 1987 Guccini aveva dedicato a Teresa la canzone “Culodritto”, scritta quando lei era ancora bambina. Nel racconto pubblico della famiglia, le testimonianze e i ricordi alternano momenti di affetto quotidiano a considerazioni sul ruolo del musicista e sulla sua visione, che Teresa ha definito in più occasioni «panteistica», un tratto della spiritualità che le è stato trasmesso dal padre.

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Dalla storia pubblicata il 6 ottobre non sono emerse altre dichiarazioni della figlia in merito all’immagine; ciò che è rimasto visibile è il post nelle storie, la fotografia del fiore e la colonna sonora scelta. Questo piccolo episodio si inserisce nel quadro più ampio delle reazioni al lutto: accanto alle manifestazioni pubbliche, le immagini e i gesti privati come quello della rosa offrono uno sguardo diverso, più raccolto, sulla memoria di Guccini.

La vicinanza della famiglia nel momento della scomparsa era stata ribadita fin da subito: Guccini è deceduto nella sua casa di montagna con i propri cari accanto. Nei giorni successivi, oltre agli omaggi nelle piazze, la famiglia e gli amici hanno ricordato il cantautore con parole e testimonianze durante i momenti del commiato a Pavana. In questo contesto, il post di Teresa rappresenta un’alternativa alla dimensione collettiva dell’omaggio: un modo personale di custodire il ricordo, affidandolo al silenzio e alla bellezza di un fiore che sboccia.

Resta, per il pubblico, l’immagine della rosa e le parole consegnate dalla figlia: elementi che si sommano ai brani dedicati, ai momenti di vita quotidiana condivisi e a un rapporto familiare raccontato con discrezione. Nel racconto collettivo della scomparsa di Francesco Guccini, le manifestazioni pubbliche e i ricordi privati si sono intrecciati, offrendo due registri del commiato che insieme contribuiscono a definire l’eredità affettiva e artistica del cantautore.

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