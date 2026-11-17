



A «Ciao Maschio» ha raccontato di aver rimosso dai profili seguiti dal compagno le donne che considerava una minaccia





Nel programma «Ciao Maschio», Aurora Ramazzotti ha ripercorso con Nunzia De Girolamo, alla guida della trasmissione, un fatto dei suoi esordi sentimentali con Goffredo Cerza. In quell’occasione, durante una conversazione su sentimenti e possessività, prese il cellulare del compagno e modificò gli account seguiti. A distanza di tempo, rievoca la scelta con più lucidità e tono leggero, e più ironia.

La conduttrice le aveva chiesto quali follie avesse compiuto o ricevuto per amore. Ramazzotti ha ricostruito l’inizio del rapporto: lei e Cerza si conobbero quando aveva diciannove anni e si misero insieme quando ne compì venti. Prima, ha detto, aveva avuto soltanto un fidanzatino, che le spezzò il cuore e la ferì. Ha lasciato intendere che la delusione poteva incidere.

Nei primi anni con Goffredo, la gelosia di Aurora era intensa e accompagnata da ansia. Temeva che il compagno, che considerava molto attraente, potesse interessarsi ad altre donne. Ha riconosciuto di essere stata possessiva e di aver controllato il suo comportamento, mentre oggi dice di essere meno gelosa. Nel programma non ha cercato attenuanti: ha descritto le proprie paure apertamente.

Nel ricordo di Aurora, l’azione si svolse alla presenza di Cerza: dal suo smartphone eliminò i profili femminili che lui seguiva, concentrandosi sulle persone incontrate nella vita reale. Le riteneva un rischio per il rapporto. Non toccò invece gli account delle indossatrici di Victoria’s Secret, autorizzate a restare tra le scelte seguite dal compagno sui social in quel periodo preciso.

Il racconto mise in evidenza una regola diversa per le donne conosciute e per le figure celebri, dettaglio accolto con sorpresa e divertimento in studio secondo la fonte. Ramazzotti ha detto che Cerza aderì alla richiesta per aiutarla a placare un sentimento che la consumava. Ha poi precisato di avere corretto la propria condotta, definendosi oggi una persona normale.

Alla domanda di De Girolamo su come avesse superato la gelosia, Aurora ha risposto parlando del lavoro personale svolto negli anni. Ha detto di essere in terapia da molto tempo e di aver fatto molta psicanalisi. In quel percorso, ha compreso che l’insicurezza era sua e che la proiettava sul marito. Ha precisato che Cerza non aveva alcuna colpa personale.

La relazione dura da quasi dieci anni, secondo quanto ha raccontato Ramazzotti. La coppia ha un figlio, Cesare, che ha tre anni. La fonte ricorda anche il matrimonio, ma non ne indica la data. Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, compirà trent’anni il prossimo 5 dicembre, sempre secondo la fonte. Nell’intervista ha parlato del rapporto e del cambiamento maturato.

Nel ricordo di Aurora, la paura che il compagno potesse guardare un’altra donna alimentava l’ansia dei primi tempi. La sua ricostruzione, però, non attribuisce a Cerza comportamenti che avrebbero causato quei timori. Al contrario, ha detto che lui non aveva colpe e che la gelosia nasceva da una sua insicurezza. Ha riferito anche che Goffredo accettò la richiesta per tranquillizzarla.

La conduttrice ha portato la conversazione dall’episodio sui social alla terapia e alla consapevolezza raggiunta. Ramazzotti ha collegato il cambiamento al lavoro fatto su se stessa, senza presentare il controllo dei profili come un comportamento attuale. Ha detto di essere oggi meno gelosa. La fonte non fornisce dettagli sui contatti rimossi, né ulteriori informazioni sulla reazione di Cerza.

Il racconto riunisce dunque un gesto compiuto all’inizio della relazione e la spiegazione che Aurora ne dà oggi. Davanti al fidanzato, intervenne sui profili seguiti, escludendo le modelle di Victoria’s Secret dalle persone considerate una minaccia. In seguito, ha spiegato, la terapia l’ha aiutata a riconoscere nelle proprie insicurezze l’origine della gelosia. La ricostruzione è attribuita alle sue parole a «Ciao Maschio».



