



Su Vale Tutto Selvaggia Lucarelli rievoca una voce del 2011 mai accertata e descrive vecchie tensioni professionali mentre prosegue la vicenda di Ballando con le Stelle.





Nel numero del 2011 circolava un racconto sul camerino Mediaset associato a Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Selvaggia Lucarelli lo ha ripreso su Vale Tutto, avvertendo che non si tratta di un episodio comprovato. Nella stessa newsletter ha espresso giudizi sui rapporti professionali della conduttrice con altri colleghi. L’intervento arriva mentre D’Urso siede nella giuria di Ballando con le Stelle. Al centro della discussione c’è lo scambio con Guillermo Mariotto, avvenuto nella puntata del 14 novembre e legato alla questione di un profumo televisivo recente del programma.

Le osservazioni di Lucarelli sul programma di Rai 1 vanno oltre il singolo battibecco e propongono una valutazione critica di D’Urso come persona e professionista. Secondo la giornalista, il contrasto con Mariotto era prevedibile, considerando il profilo della conduttrice e le dinamiche interne allo show. La newsletter sostiene inoltre che D’Urso faticherebbe in contesti dove non può dirigere tutto come nelle trasmissioni di cui era al timone. Questa ricostruzione esprime un punto di vista personale e non costituisce una verifica del carattere della presentatrice.

Lucarelli ha citato anche l’esperienza di Pasquale La Rocca, ballerino al fianco di D’Urso nella stagione precedente del programma. Nel suo racconto, i due avevano inizialmente instaurato un’intesa positiva; in seguito, però, la vicinanza sarebbe venuta meno e sarebbero emerse divergenze pure davanti alle telecamere. La giornalista ha affermato inoltre che, durante la permanenza di D’Urso a Mediaset, si sarebbero creati risentimenti fra dipendenti della rete e persone esterne. Non vengono riportate reazioni recenti dei colleghi menzionati né riscontri indipendenti a sostegno della versione.

La ricostruzione di Lucarelli menziona tre nomi noti: Antonella Clerici, Simona Ventura e Maria De Filippi. Per la prima viene ricordato l’invito televisivo al suo ex, chiamato a discutere di questioni affettive che la coinvolgevano. Il riferimento a Ventura riguarda invece il legame flirtante fra Barbara D’Urso e Stefano Bettarini. De Filippi è presentata dalla giornalista come una delle persone che avrebbero avuto motivi di dissenso con D’Urso. Sono citati inoltre Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini, per presunti contrasti di un tempo. Nessuna di queste menzioni implica una presa di posizione attuale da parte degli interessati.

La voce su Federica Panicucci ripresa da Selvaggia Lucarelli nella newsletter riguarda uno spazio televisivo negli studi Mediaset. Secondo l’indiscrezione, Panicucci avrebbe ricevuto il camerino già usato da Barbara D’Urso. Il racconto colloca l’episodio nel 2011, quando la conduttrice avrebbe fatto smontare il locale per verificare che non nascondesse cimici. Lucarelli ha però definito quella storia una leggenda circolata all’epoca, non un fatto dimostrato. La ricostruzione riferisce dunque una voce legata ai rapporti difficili tra le due presentatrici, senza attestare che siano stati trovati apparecchi di ascolto.

Non vengono fornite prove che D’Urso abbia installato dispositivi né che abbia partecipato a un’eventuale installazione. Anche l’asserito timore di Panicucci resta parte del racconto riferito, non una circostanza confermata. La fonte non documenta controlli conclusivi né altri elementi indipendenti capaci di chiarire l’episodio. Perciò il retroscena va presentato come non verificato e attribuito.

La vicenda del camerino appartiene ai precedenti evocati nella newsletter; il confronto con Mariotto è invece il fatto recente che ha riacceso la discussione. Dopo la puntata del 14 novembre, D’Urso ha lasciato intendere di voler valutare se proseguire a Ballando con le Stelle. Nel quadro riportato dalla fonte non risulta una decisione definitiva sulla sua permanenza. Lucarelli si è concentrata sulle responsabilità che attribuisce alla conduttrice, anziché sulle critiche rivolte da altri a Mariotto. La giornalista ha sostenuto che D’Urso dovrebbe affrontare con maggiore leggerezza il confronto e mostrarsi più disponibile al lavoro di squadra. Anche queste restano opinioni attribuite a Lucarelli.



