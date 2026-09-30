Ginevra Elkann possibile nuova presidente della Juventus: il club resta in attesa di conferme





Ginevra Elkann, produttrice cinematografica e regista di successo, è al centro dell’attenzione nazionale a seguito di indiscrezioni secondo cui sarebbe tra i candidati alla presidenza della Juventus, nello scenario di una possibile successione a Gianluca Ferrero. Il suo nome è emerso il 29 settembre 2026 su diverse testate tra cui Adnkronos, Eurosport e Goal.com, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della società bianconera.





La Juventus è controllata dalla holding Exor, di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann e gestita dal fratello di Ginevra, John Elkann. Questa situazione resta a livello di voci, anche perché il club non ha diffuso comunicati ufficiali né ha preso decisioni formali sul futuro della presidenza.

Il profilo di Ginevra Elkann

Nata a Londra il 24 settembre 1979, Ginevra Elkann è la terza figlia di Margherita Agnelli e dello scrittore Alain Elkann. Nipote del celebre Gianni Agnelli, ha trascorso l’infanzia tra Inghilterra, Francia e Brasile, e attualmente divide la propria vita tra Roma e Torino.

Nel settore cinematografico ha iniziato come produttrice prima di passare dietro la macchina da presa. Il suo debutto come regista risale al film Magari (2019), seguito da Te l’avevo detto. Nel settembre 2026 ha presentato una nuova opera alla Festa del Cinema di Roma, rafforzando la propria identità professionale finora lontana dal mondo del calcio.

La situazione familiare e il legame con la Juventus

La famiglia Elkann continua ad essere centrale nella storia della Juventus e nel panorama economico italiano. Si ricorda che, dopo alcune indagini sulla successione patrimoniale Agnelli, nel luglio 2026 le accuse contro Lapo e Ginevra Elkann sono state archiviate.

Juventus, quale futuro dopo Ferrero?

La presidenza di Gianluca Ferrero è oggetto di numerose speculazioni. Secondo le ultime ricostruzioni giornalistiche, la famiglia proprietaria starebbe valutando l’ipotesi di affidare la guida del club a una figura interna e di forte carisma, qualità che Ginevra Elkann potrebbe incarnare.

È però importante sottolineare che nessuna nomina è stata formalizzata. Al momento, le informazioni in circolazione devono essere considerate come voci prive di un riscontro ufficiale e non accompagnate da documenti, comunicati o date precise.

Domande frequenti

Ginevra Elkann diventerà presidente della Juventus?

Attualmente non esistono conferme. Si tratta di una voce diffusa il 29 settembre 2026, senza che il club abbia fatto annunci ufficiali.

Attualmente non esistono conferme. Si tratta di una voce diffusa il 29 settembre 2026, senza che il club abbia fatto annunci ufficiali. Chi è Ginevra Elkann?

Produttrice cinematografica e regista, è sorella di John e Lapo Elkann e nipote di Gianni Agnelli.

Produttrice cinematografica e regista, è sorella di John e Lapo Elkann e nipote di Gianni Agnelli. Quanti anni ha Ginevra Elkann?

È nata il 24 settembre 1979 e ha 47 anni.

È nata il 24 settembre 1979 e ha 47 anni. Che legame ha con la famiglia Agnelli?

Figlia di Margherita Agnelli, è nipote di Gianni Agnelli, insieme ai fratelli John e Lapo.

In sintesi, la notizia su Ginevra Elkann come possibile presidente della Juventus resta per ora priva di conferme ufficiali. Una decisione che, se confermata, avrebbe riflessi importanti per la società bianconera e il panorama calcistico italiano, considerato anche il profondo legame storico tra la famiglia Agnelli-Elkann e il club torinese.

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