Grande Fratello televoto sondaggi ad oggi 26 settembre 2026: chi sarà eliminato? Le percentuali





Nuovo televoto eliminatorio al Grande Fratello Vip 9. Sei concorrenti rischiano l’uscita: i sondaggi del 26 settembre mostrano Roncaccia e Varsi avanti, due Vip appaiati in fondo.





Grande Fratello Vip 9, nuovo televoto eliminatorio: Alessandro Roncaccia guida il sondaggio di Angolo delle Notizie con il 40%. Giancarlo Danto e Michelle Masullo sono ultimi al 5%.

Nemmeno il tempo di archiviare la quarta puntata del Grande Fratello Vip 9 che l’attenzione si sposta già sul prossimo verdetto. Dopo la diretta di venerdì 25 settembre, nella Casa si è aperto un nuovo televoto e questa volta la posta in gioco è decisamente più alta: il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente il reality.

Sono sei i Vip coinvolti: Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. La domanda rivolta al pubblico è “Chi vuoi salvare?”. Di conseguenza, chi raccoglierà meno preferenze sarà eliminato nella puntata di lunedì 28 settembre 2026. Il meccanismo è confermato da Mediaset.

A poche ore dall’apertura della votazione iniziano intanto ad arrivare i primi sondaggi sul televoto del Grande Fratello. Si tratta naturalmente di rilevazioni online che non hanno alcun valore ufficiale e non coincidono necessariamente con i voti effettivamente registrati da Mediaset. Possono però offrire una prima fotografia delle preferenze espresse dagli utenti che partecipano alle rilevazioni.

E il sondaggio pubblicato nella mattinata di sabato 26 settembre da Angolo delle Notizie presenta una situazione particolarmente interessante.

Sondaggi Grande Fratello oggi 26 settembre: le percentuali

Alle 10:17 del 26 settembre, Angolo delle Notizie ha pubblicato il proprio aggiornamento sulla domanda “Chi vuoi salvare?”.

La situazione rilevata è questa:

Alessandro Roncaccia: 40%

Alessandro Varsi: 30%

Carmen Di Pietro: 12%

Federica Morello: 8%

Giancarlo Danto: 5%

Michelle Masullo: 5%

Il primo dato che salta immediatamente agli occhi riguarda Alessandro Roncaccia. Con il 40% delle preferenze raccolte nel sondaggio, il concorrente si trova nettamente davanti agli altri cinque Vip.

Alle sue spalle c’è Alessandro Varsi, che raggiunge il 30%.

Ed è proprio il risultato di Varsi a risultare particolarmente curioso dopo quanto accaduto nella puntata del 25 settembre.

Nel precedente televoto, infatti, Varsi era risultato il meno votato tra Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Alessandro Roncaccia e lo stesso Varsi. Per questo motivo era diventato il secondo candidato all’eliminazione, andando ad affiancare Giancarlo Danto.

Il nuovo sondaggio online mostra invece, almeno per il momento, una situazione completamente diversa: Varsi sarebbe secondo con il 30%, a dieci punti da Roncaccia e con un margine consistente sugli altri concorrenti.

Naturalmente questo non significa che il risultato ufficiale seguirà lo stesso andamento. I sondaggi online coinvolgono infatti un campione autonomo di utenti e non rappresentano il televoto ufficiale del Grande Fratello.

Carmen e Federica a metà classifica

Più distaccata troviamo Carmen Di Pietro, che nel sondaggio raggiunge il 12%.

Carmen aveva superato senza problemi il precedente televoto: durante la quarta puntata era stata, insieme ad Alessandro Roncaccia, una delle prime concorrenti dichiarate salve da Ilary Blasi.

Questa volta, però, la situazione è differente perché il televoto porterà direttamente all’eliminazione.

Alle spalle di Carmen troviamo Federica Morello con l’8%. Anche Federica aveva superato il precedente verdetto, ma nelle prime ore della nuova votazione appare più distante dai due concorrenti che guidano il sondaggio.

La distanza tra il primo e gli ultimi posti è notevole: Roncaccia raccoglie infatti una percentuale otto volte superiore rispetto ai due concorrenti che chiudono la rilevazione.

Chi rischia l’eliminazione dal Grande Fratello Vip?

È in fondo alla classifica che la situazione diventa particolarmente incerta.

Giancarlo Danto e Michelle Masullo risultano entrambi al 5% nel sondaggio di Angolo delle Notizie aggiornato alla mattina del 26 settembre.

Al momento, dunque, questa specifica rilevazione non permette nemmeno di individuare un unico ultimo classificato.

Danto e Masullo sono perfettamente appaiati.

Ed è un dettaglio importante perché il televoto aperto dopo la quarta puntata è eliminatorio: il Vip che otterrà meno voti dovrà lasciare definitivamente la Casa.

Bisogna però sottolinearlo ancora una volta: il 5% attribuito ai due concorrenti rappresenta esclusivamente il risultato del sondaggio di Angolo delle Notizie e non il dato ufficiale del televoto Mediaset.

Fino alla chiusura delle votazioni, quindi, la classifica può cambiare.

Come si è arrivati al nuovo televoto

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 9, trasmessa venerdì 25 settembre, era stata segnata anche dall’uscita di Simone Annicchiarico, tornato in studio dopo il provvedimento che lo aveva costretto ad abbandonare la Casa. Nel corso della serata c’è stato inoltre il precedente verdetto che ha indicato Alessandro Varsi come secondo candidato all’eliminazione.

Successivamente sono iniziate le nomination.

La Battle dei Talenti aveva consegnato l’immunità alla squadra delle donne. Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria e Piera Meloni hanno ottenuto l’immunità, mentre Federica Morello e Guendalina Tavassi ne sono rimaste escluse per decisione di Danto e Varsi.

Al termine delle votazioni, ai già candidati Danto e Varsi si sono aggiunti Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Sono quindi loro i sei concorrenti sui quali il pubblico è chiamato a esprimersi.

Quando scopriremo l’eliminato

Il verdetto arriverà durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip 9, in programma lunedì 28 settembre in prima serata su Canale 5.

La situazione fotografata dal sondaggio del 26 settembre vede quindi Alessandro Roncaccia al 40% e Alessandro Varsi al 30%, mentre molto più indietro troviamo Carmen Di Pietro al 12% e Federica Morello all’8%.

La zona più delicata è però quella occupata da Giancarlo Danto e Michelle Masullo, entrambi fermi al 5%.

Saranno davvero loro due a giocarsi la permanenza nella Casa? Per scoprirlo bisognerà attendere il verdetto ufficiale: solo il televoto Mediaset stabilirà chi sarà eliminato lunedì sera.

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