Grande Fratello Vip, cosa è successo a Simone Annicchiarico dietro le quinte dopo il provvedimento





La recente squalifica di Simone Annicchiarico sembrava aver chiuso definitivamente la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, ma gli eventi successivi hanno aperto a uno scenario inaspettato. Espulso per una bestemmia pronunciata davanti alle telecamere, Annicchiarico ha avuto l’opportunità di tornare in studio, dove ha potuto spiegare la sua posizione e chiedere scusa. A differenza di altri concorrenti squalificati in passato, il programma gli ha dedicato un segmento di circa venti minuti, durante il quale sono intervenuti anche i suoi ex compagni d’avventura e le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.





Il clima durante il suo rientro è apparso molto diverso rispetto a quanto solitamente accade in situazioni di provvedimenti disciplinari. Molti hanno espresso parole di affetto nei confronti di Annicchiarico, e si è cominciato a discutere della possibilità di una seconda chance. Buonamici ha manifestato il suo desiderio di vedere un ritorno del concorrente: “Non sono un’esperta di contratti e non lo so esattamente come funziona. Ti posso dire quello che spero: spero che ci sia un modo per darti una seconda chance, non so come, non so quando, non so come si fa. Non dipende da me, però te lo auguro”.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli è stato ancora più lungo e appassionato. L’opinionista, che aveva già espresso il suo dispiacere sui social per la squalifica, si è rivolta direttamente a Simone: “Simone, in così poco tempo dentro la casa sei stato tantissime cose. Devo dire che raramente un personaggio è riuscito ad essere simpatico, ironico, strampalato, a tratti stralunato e malinconico”. Lucarelli ha continuato, sottolineando l’affetto che ha sviluppato per lui: “Ti abbiamo visto in tantissime vesti e io personalmente mi sono proprio affezionata a te. Sei talmente tante cose che pensare che un errore possa definirti mi addolora profondamente. So che non è così. So che hai commesso un errore, ma che non sei quell’errore. Sei un po’ il nostro Truman, che mantiene una sua genuinità, un suo candore dentro una casa in cui c’è anche una parte di finzione perché siamo in tv, e io mi auguro davvero che tu possa avere una seconda possibilità perché credo davvero che te la meriti”.

Dopo queste parole, Annicchiarico ha espresso il desiderio di tornare nella Casa, anche solo per riabbracciare i concorrenti con cui aveva creato un legame in pochi giorni. Tuttavia, la risposta ufficiale durante la diretta ha inizialmente chiuso questa possibilità. La conduttrice Ilary Blasi ha comunicato la decisione presa dal reality: “Per la frase che hai pronunciato ieri, il Grande Fratello ha deciso che non potrai rientrare in Casa”. Nonostante ciò, Blasi ha lasciato aperto uno spiraglio: “Io non posso decidere adesso, non posso perché non sono io a decidere, però facciamo una cosa: io inoltro questa tua richiesta al Grande Fratello e alla produzione, e nei prossimi giorni vediamo quello che succede. Io più di questo non posso dirti, se non che mi dispiace”.

Questa dichiarazione ha portato a speculazioni su un possibile rientro di Annicchiarico. Secondo indiscrezioni riportate da Davide Maggio, “casa di produzione e autori starebbero facendo di tutto per far rientrare il concorrente che, al momento, è ‘blindato’ in hotel in attesa della puntata di questa sera”. La permanenza di Simone in hotel assume quindi un significato particolare: se la sua avventura fosse stata considerata conclusa, il suo ritorno in studio e le parole della conduttrice e delle opinioniste avrebbero avuto un peso diverso.

Nonostante la squalifica resti valida, la produzione potrebbe valutare una formula alternativa per consentirgli di rientrare nel gioco. Se ciò dovesse avvenire, rappresenterebbe un caso unico nella storia del Grande Fratello Vip, poiché arriverebbe dopo un’espulsione già ufficializzata. Al momento, non ci sono conferme definitive e si dovranno attendere le prossime decisioni della produzione. Quello che è certo è che la storia di Simone Annicchiarico al reality, che sembrava essersi conclusa, potrebbe non aver scritto ancora il suo ultimo capitolo.

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