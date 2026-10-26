Grande Fratello Vip, tensioni e alleanze: cosa accade nella puntata tra baci inaspettati e televoto rovente

La tredicesima diretta del reality su Canale 5 accende i riflettori sui concorrenti a rischio eliminazione, sulle dinamiche della Casa e sulle opinioni contrapposte in studioLa tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 promette autentiche scintille e decisioni ormai definitive per tutti gli inquilini che vivono dentro la Casa più spiata d’Italia. Il seguitissimo reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle attattissime opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, torna in prima serata su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un carico notevole di tensioni accumulate, dinamiche ancora del tutto irrisolte e verdetti imminenti che riguardano direttamente il futuro dei concorrenti nel programma televisivo seguito da milioni di telespettatori appassionati alle vicende dei famosi.
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