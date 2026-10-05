Il mio appartamento al mare non è più casa: e io non so se restare





Stefano era salito con una valigia a spalla e le bambine che saltellavano dietro come se fosse ancora un gioco, ma lui aveva quella calma che credevo fosse solo mia. Seduti sul divano, mentre fuori il sole batteva forte, le bambine giocavano coi colori stesi sul tavolo come disegnando una nuova estate, nuova per me.





«Allora?» disse Stefano, quasi a se stesso, come se cercasse dentro le parole la strada giusta da prendere. Io evitavo lo sguardo e sorseggiavo un caffè freddo che avevo preparato la mattina prima.

Non ero più sicura di cosa stessi cercando lì, dentro quelle mura che avevano odorato di pane appena sfornato e di mare umido, ma ora sapevo che quel senso di appartenenza si stava sgretolando pezzo dopo pezzo.

«Forse ho paura», dissi piano, quasi un sussurro che si nascondeva tra il fruscio delle bambine e il ticchettio dell’orologio in cucina. «Paura che, se lascio andare questo posto, sto lasciando andare anche una parte di me che ormai non torna.»

Stefano annuì, ma quel suo sguardo, così semplice e diretto, mi fece tremare un po’ dentro. «Non è detto che lasciando andare perdi qualcosa. Certe volte, lasciar andare è solo fare spazio a qualcos’altro.»

Eravamo seduti così, uno di fronte all’altra, in quella stanza che sembrava un pezzo di passato con qualche dettaglio sbiadito dal tempo. E io provavo a immaginare cosa significasse 'fare spazio' a settantatré anni.

Il campanello suonò e fu come se la casa avesse deciso di interrompere quel momento sospeso: Rosa. Arrivata a farmi visita, il suo viso sembrava dipinto da una sottile nostalgia ma anche da una nuova luce, quella della pace trovata a pochi chilometri da sua figlia.

«Gabriella, se vuoi un consiglio – disse posando la borsa con delicatezza – smetti di tenere tutto come fosse un’armatura. Io, qui, mi sento leggera. Prova anche tu.»

Annuii senza risposte immediate. Rosa era sempre stata quella più discreta tra noi, ma nelle sue parole c’era una saggezza che inchiodava il mio cuore.

Più tardi, quella sera, accesa la luce del balcone, svegliai una brezza calda e il rumore degli ombrelloni chiusi in spiaggia. Guardando le luci lontane della passeggiata, realizzai che la casa, sì, apparteneva ancora a me, ma io potevo scegliere quanto tenerla vicina o quanto lasciarla andare, come Rosa aveva imparato a fare.

Il giorno dopo, presa da un impulso quasi irrazionale, decisi di scendere al bar sotto il palazzo. Volevo sentire la città viva, i rumori della piazza, forse un po’ di freschezza negli occhi di chi quel posto lo viveva ancora, ma in modo diverso dal mio.

Entrando, riconobbi subito Marco, il barista, che mi accolse con un sorriso un po’ stanco ma gentile. «Gabriella! Da quanto tempo! Come va quest’estate?»

«La solita confusione», risposi con un sorriso stanco. «O forse cambiano le cose e sono io a non starci più dietro.»

Marco annuì, poi indicò un tavolino vicino alla finestra: «Siediti, ti porto un caffè come piace a te.»

Mentre sorseggiavo il caffè, i ricordi mi assalivano come onde basse, un lento movimento di nostalgia e accettazione. Marco mi parlava delle nuove famiglie, dei turisti che arrivavano e partivano, di appartamenti trasformati in case temporanee.

«Non è più come una volta», disse piano come confidando un segreto. «Ma ogni estate nasce qualcosa di nuovo. Basta volerlo vedere.»

Quelle parole mi colpirono più di quanto pensassi. Quante volte avevo chiuso gli occhi davanti a quei cambiamenti? Quante volte avevo sperato che tutto restasse immutabile? Ora vedevo che la mia resistenza faceva male solo a me.

Alla sera, mentre uscivo dal bar, il cielo si era fatto rosa intenso, e lungo la strada verso casa, la città sembrava un mosaico di vite incrociate, tutte diverse, tutte in movimento.

A casa, riordinando alcuni dettagli, mi imbattei in una lettera impolverata: era di Rosa, scritta mesi prima quando ancora era indecisa se trasferirsi o no. Aveva parole piene di speranza e nostalgia insieme.

Leggendola, sentii una stretta al petto, ma anche la promessa di un futuro possibile, fatto di scelte e di nuovi modi di amare lo stesso posto.

La mattina dopo decisi di telefonare a Franca. La videochiamata, questa volta, durò più a lungo. Parlammo di tutto, dei cambiamenti, delle paure, del tempo che passa e di come si potrebbe solo imparare a ballare con lui, invece di tentare di fermarlo.

«Guardami, Gabriella», mi disse ridendo mentre mi mostrava il suo giardino in Bergamo pieno di fiori in fiore. «Non sono la stessa di trent’anni fa, ma questo non mi ha tolto niente. Anzi: ho guadagnato me stessa.»

Nel pomeriggio, a passeggio sulla spiaggia con le bambine, guardavo il mare e vedevo il riflesso del sole sui loro capelli biondi. Loro ridevano, si rincorrevano tra l’acqua e i ciottoli senza sapere quanto fosse diversa, in quel momento, la mia visione di quel luogo.

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