La nota d’addio e la chiamata alla polizia: la ricostruzione sulla morte di Kevin Rowley

Kevin Rowley, comparsa in Coronation Street e Hollyoaks, fu trovato morto a Hulme nel 2017. L’inchiesta: nota d’addio e verdetto di suicidio.





I fatti risalgono al 15 agosto 2017: l’attore, comparsa in Coronation Street e Hollyoaks, fu trovato morto a Hulme. L’inchiesta: nota d’addio, verdetto del coroner e nessuna circostanza sospetta.





La morte di Kevin Rowley, attore apparso come comparsa in Coronation Street e Hollyoaks, torna al centro dell’attenzione dopo la ricostruzione emersa da un’inchiesta: Rowley, 47 anni, fu trovato morto nel suo letto nella casa di Hulme, Manchester, con accanto una nota d’addio contenente anche i contatti della famiglia. I fatti risalgono al 15 agosto 2017 e non sono quindi un episodio recente.

Secondo quanto riportato, l’attore conviveva da anni con problemi di salute mentale, in particolare depressione e ansia. La polizia intervenne nell’abitazione dopo una chiamata in cui venivano espresse preoccupazioni per il suo benessere. Le autorità hanno inoltre escluso circostanze sospette.

Kevin Rowley: Il ritrovamento a Hulme e la nota lasciata vicino al letto

L’inchiesta ha ricostruito che Kevin Rowley venne trovato nella sua abitazione di Hulme, quartiere di Manchester. Accanto al corpo fu rinvenuto un biglietto con indicazioni sui desideri da rispettare e, come riferito, con i recapiti dei familiari. Su questi elementi si è basata parte della valutazione delle autorità nel definire il quadro della morte.

La polizia, intervenuta dopo una segnalazione per timori legati al suo stato di salute, ha poi comunicato che non risultavano elementi tali da far pensare a dinamiche diverse da quelle accertate dall’inchiesta.

Il verdetto del coroner e i servizi di supporto citati nell’inchiesta

Il coroner di Manchester Jean Harkin ha emesso un verdetto di suicidio. Nelle motivazioni, la coroner ha richiamato la storia clinica e personale dell’uomo, parlando di problemi di salute mentale e di ideazione suicidaria, oltre alla presenza di prove compatibili con l’intenzione di morire.

Nel procedimento sono stati citati anche i contatti di Rowley con i servizi territoriali. Fiona Winstanley, indicata come ufficiale di una squadra di accesso alla salute mentale, ha riferito che l’uomo aveva appuntamenti programmati e un “accesso regolare” al supporto. Allo stesso tempo, è stato riportato che Rowley, lavorando anche come consulente presso il servizio di consulenza The Sanctuary a Manchester, sarebbe stato restio a coinvolgersi pienamente con alcuni percorsi di presa in carico, anche per il timore di incontrare persone conosciute in ambito professionale.

Nel materiale dell’inchiesta viene inoltre ricordato che gli sarebbero stati prescritti farmaci per l’ansia, tra cui il diazepam, già sperimentato in passato. Questi elementi, tuttavia, non vengono presentati come una spiegazione unica o risolutiva: la ricostruzione rimane quella di una storia lunga e complessa, segnata da momenti di fragilità.

Il racconto del fratello: ansia e depressione dall’adolescenza

All’epoca dei fatti, il fratello Paul Rowley ha offerto un quadro più ampio della vita di Kevin, descrivendo un percorso segnato da periodi di lavoro alternati ad altri di disoccupazione e da una sofferenza che, a suo dire, si manifestava già dalla metà dell’adolescenza. Il fratello ha anche ricordato il legame con la madre e il peso emotivo della sua perdita.

Nella ricostruzione familiare, un aspetto ricorrente è la difficoltà di Kevin a gestire alcuni passaggi simbolici, come compleanni considerati “traguardi” personali. L’inchiesta ha evidenziato che proprio in relazione a questi momenti le sue difficoltà sarebbero aumentate sensibilmente, con richieste di aiuto divenute più frequenti nel tempo.

Paul Rowley ha inoltre raccontato che il fratello si teneva in contatto con messaggi e telefonate e che il suo ultimo contatto diretto risaliva al gennaio 2017. Nel racconto emergono anche alcuni spostamenti: un periodo a Dublino e precedenti esperienze in località sciistiche in Austria e altrove, in una fase in cui lavorava come addetto alle vacanze.

Tra gli elementi citati dal fratello compaiono anche difficoltà relazionali e preoccupazioni economiche, senza che vengano indicate, però, circostanze specifiche o episodi puntuali in grado di spiegare da soli l’esito finale.

Dal set alla consulenza: un percorso lavorativo non lineare

Rowley era noto soprattutto per apparizioni come comparsa in due soap britanniche molto popolari: Coronation Street, in onda da decenni e considerata un’istituzione televisiva nel Regno Unito, e Hollyoaks, altro titolo di lunga programmazione. La sua carriera non era però circoscritta allo schermo: nel corso della vita, secondo quanto riportato, aveva lavorato anche come assistente di volo e in ambito turistico, prima di specializzarsi nel campo della consulenza.

Questo passaggio dalla televisione a professioni diverse viene indicato come parte di una storia personale fatta di cambiamenti e tentativi di trovare stabilità, in un periodo lungo in cui – sempre secondo le dichiarazioni raccolte – la salute mentale rimaneva una difficoltà costante.

La raccolta fondi e il messaggio degli amici

Dopo la morte dell’attore, amici e sostenitori hanno promosso una raccolta fondi che, secondo quanto riportato, ha raggiunto 1.600 sterline per contribuire alle spese funerarie. Parte delle donazioni è stata indirizzata anche al servizio di consulenza di Manchester presso cui Rowley aveva lavorato.

Sulla pagina creata su JustGiving, l’amico Maz Hussain ha descritto Rowley come una persona che molti ricordavano per il suo umorismo, ma che conviveva con un disturbo della personalità e con sentimenti di ansia, depressione e solitudine. Nel messaggio pubblico è stato lasciato anche un invito a non affrontare da soli i momenti più difficili, sottolineando l’importanza di chiedere aiuto e di parlare con chi si ha intorno.

Nota per i lettori: se tu o qualcuno che conosci sta vivendo un momento di crisi, in Italia è possibile contattare il 112 (emergenze) oppure servizi di ascolto come Telefono Amico Italia.

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