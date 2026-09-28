La verità nascosta: come finisce, trama, cast e chi è davvero Mallie nel film





La verità nascosta (Mommy Is a Murderer) è un film thriller statunitense del 2020 diretto da Lindsay Hartley, con Bree Williamson, Heather McComb e Josie M. Parker. Il film va in onda su TV8 lunedì 28 settembre 2026 alle 13:45.





Al centro della storia c’è Karina, una donna che stringe amicizia con Lena e sua figlia Mallie. Quello che inizialmente sembra un rapporto del tutto normale si trasforma però in un’indagine inquietante: Karina comincia a sospettare che la bambina non sia realmente figlia di Lena.

Un dettaglio la porta a collegare Mallie a Emily, una bambina scomparsa misteriosamente cinque anni prima.

Ma come finisce La verità nascosta? Mallie ed Emily sono davvero la stessa persona? E soprattutto, quale terribile segreto nasconde Lena?

La verità nascosta, la trama completa del film

Karina gestisce una boutique dedicata ai bambini ed è sposata con Ryan, un uomo che desidera diventare padre. Lei, invece, non è ancora completamente convinta di essere pronta per la maternità.

La sua quotidianità cambia quando conosce Lena, una donna apparentemente tranquilla che cresce una bambina di nome Mallie.

Tra le due nasce rapidamente un’amicizia.

Karina si affeziona anche alla piccola, ma alcuni comportamenti iniziano a insospettirla. Il primo episodio particolarmente strano avviene quando Mallie cerca di entrare nell’automobile di uno sconosciuto.

Karina interpreta la scena come un possibile tentativo di rapimento e interviene per proteggerla.

La reazione di Lena, però, è sorprendente: la donna non sembra particolarmente turbata e non vuole coinvolgere la polizia.

Perché una madre dovrebbe comportarsi in questo modo davanti a un possibile pericolo per sua figlia?

Mallie rivela di chiamarsi Emily

I dubbi aumentano quando Mallie racconta spontaneamente a Karina che in passato si chiamava Emily e abitava in un’altra casa.

Quando Karina chiede spiegazioni a Lena, la donna cerca di minimizzare, trattando le parole della bambina come una semplice fantasia infantile.

Ma gli episodi sospetti continuano.

Karina nota che Mallie evita di farsi fotografare durante un evento scolastico, soprattutto quando scopre che le immagini potrebbero essere pubblicate su un giornale.

Scopre inoltre che la bambina possiede una particolare voglia sulla pelle.

Questi elementi la spingono a cercare informazioni sui casi di minori scomparsi.

Durante le ricerche si imbatte nella storia di Emily, una bambina rapita cinque anni prima e mai ritrovata.

La somiglianza con Mallie è impressionante.

Non coincidono soltanto l’aspetto e l’età: anche la voglia presente sul corpo sembra essere la stessa.

Karina comincia così a convincersi di aver scoperto qualcosa di terribile.

Chi è davvero Mallie? Il mistero della bambina scomparsa

Le indagini personali di Karina rivelano che Emily era stata sottratta ai suoi genitori biologici cinque anni prima.

Dopo il rapimento, i genitori erano morti in un incidente automobilistico, mentre della bambina si erano perse completamente le tracce.

Il caso era stato successivamente chiuso.

Karina sospetta che Lena abbia approfittato della situazione per crescere Emily sotto una falsa identità, facendola passare per sua figlia e chiamandola Mallie.

Quando prova ad affrontare direttamente l’amica, però, la situazione degenera.

Lena reagisce con ostilità, la caccia dalla propria abitazione e ottiene persino un provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

Karina dovrebbe quindi interrompere ogni contatto.

Ma è ormai convinta che Mallie sia in pericolo e decide di continuare a indagare.

Chi è l’uomo che cerca di avvicinare Mallie?

Un altro elemento fondamentale riguarda l’uomo che Karina aveva inizialmente scambiato per un rapitore.

Si chiama Ivan ed è l’ex marito di Lena.

Karina lo rintraccia e scopre che la situazione è molto più complicata di quanto avesse immaginato.

Ivan conferma i sospetti sulla vera identità della bambina e racconta alcuni episodi del passato di Lena.

La donna aveva avuto una figlia quando era adolescente, ma la bambina le era stata portata via.

Quell’esperienza aveva lasciato conseguenze profonde nella sua vita.

Karina comprende così che Lena potrebbe aver rapito Emily nel tentativo di ricostruire artificialmente la maternità che aveva perduto.

Ma mentre cerca di raccogliere prove, qualcuno comincia a ostacolarla con metodi sempre più pericolosi.

La verità nascosta come finisce? Il finale spiegato

Attenzione: da questo punto vengono svelati i principali colpi di scena e il finale del film.

Nella parte conclusiva di La verità nascosta, Karina decide di coinvolgere altre persone nelle proprie indagini.

Il suo tentativo di dimostrare che Mallie sia realmente Emily, però, provoca una serie di eventi drammatici.

Un uomo disposto ad aiutarla finisce in coma dopo un avvelenamento da monossido di carbonio, mentre la stessa Karina viene aggredita nel proprio negozio e deve essere ricoverata in ospedale.

Nonostante tutto, non rinuncia a scoprire la verità.

L’incontro con Ivan diventa decisivo.

L’ex marito di Lena conferma che la donna nasconde un passato tormentato e che la bambina potrebbe essere stata rapita proprio da lei.

Quando Lena scopre che Karina e Ivan stanno collaborando, perde definitivamente il controllo.

Mallie è davvero Emily?

Sì, Mallie è Emily, la bambina scomparsa cinque anni prima.

I sospetti di Karina vengono confermati: Lena non è la sua madre biologica e ha costruito intorno alla piccola una falsa identità.

Il comportamento apparentemente incomprensibile della donna acquista quindi un significato preciso.

Lena evitava la polizia, non voleva che Mallie comparisse sui giornali e cercava di allontanare chiunque potesse fare domande sul suo passato perché temeva che qualcuno riconoscesse Emily.

Karina comprende inoltre che la bambina non può essere lasciata con lei.

Decide quindi di proteggerla e la porta a casa propria, affidandola temporaneamente al marito Ryan.

Ma Lena non intende rinunciare alla piccola.

Cosa succede a Lena nel finale?

Quando scopre che Karina sta cercando di sottrarle Mallie, Lena reagisce violentemente.

La situazione precipita e la donna porta via la bambina, tentando di fuggire.

Karina avverte immediatamente la polizia e cerca di ricostruire i suoi spostamenti. Scopre che Lena si è diretta verso un albergo e decide di raggiungerla.

Durante gli eventi conclusivi, Lena arriva persino a sparare a Ivan.

La resa dei conti definitiva avviene in un bosco, dove Karina e Lena si affrontano.

Lena è armata e la situazione rischia di trasformarsi in tragedia, ma Karina riesce a disarmarla, impedendo che la violenza provochi altre vittime.

Il confronto mette fine alla fuga della donna e permette finalmente di liberare Emily dalla falsa identità nella quale era stata costretta a vivere.

Che fine fa Emily? Il vero finale del film

Dopo aver scoperto la verità e averla salvata, Karina e Ryan prendono una decisione importante.

La coppia adotta Emily, la bambina che per cinque anni aveva vissuto con il nome di Mallie.

Il finale mostra quindi la nascita di una nuova famiglia.

C’è anche un ulteriore cambiamento nella vita dei protagonisti: Karina e Ryan aspettano un figlio.

All’inizio della storia, Karina non era sicura di essere pronta per la maternità. L’incontro con Emily e tutto ciò che è accaduto le hanno però fatto maturare una nuova consapevolezza.

La bambina trova finalmente una famiglia capace di proteggerla, mentre Karina e Ryan realizzano il desiderio di diventare genitori.

Il significato del finale di La verità nascosta

Il film ruota intorno a due modi profondamente differenti di vivere la maternità.

Da una parte troviamo Lena, una donna che non ha mai superato la perdita della figlia avuta durante l’adolescenza. Il suo dolore si trasforma progressivamente in un comportamento possessivo e distruttivo, fino a spingerla a sottrarre Emily alla sua vera famiglia.

Dall’altra c’è Karina, inizialmente incerta davanti alla prospettiva di avere un bambino.

Proprio lei, però, è disposta a mettere a rischio la propria vita pur di proteggere una piccola che non è sua figlia.

Il finale sottolinea quindi la differenza tra il desiderio di possedere qualcuno e la volontà di prendersene realmente cura.

Emily non può recuperare gli anni perduti né riabbracciare i genitori biologici, morti dopo il suo rapimento, ma può finalmente conoscere la propria storia e costruire un futuro lontano dalle bugie.

Cast di La verità nascosta: attori e personaggi

La protagonista Karina è interpretata da Bree Williamson, mentre Heather McComb veste i panni di Lena, la donna al centro del mistero.

La piccola Mallie, la cui vera identità è Emily, è interpretata da Josie M. Parker.

Nel cast troviamo inoltre Jason Cermak nel ruolo di Ryan, David Kelsey in quello di Ivan e Megan Few nei panni della signora Worthington.

Completano il gruppo di interpreti Jeanie Lim, Angie Patterson, Brook Kerr, Redaric Williams e Anthony Richard Pagliaro.

Il film è diretto da Lindsay Hartley, con sceneggiatura di Kate Hanyok. Il titolo originale è Mommy Is a Murderer e le riprese si sono svolte a Los Angeles.

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